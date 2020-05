ERC reclama el retorn de competència i la represa de la taula del diàleg per moure's del 'no' a la pròrroga de l'estat d'alarma

ERC es manté en el 'no' a la pròrroga de l'estat d'alarma. La secretària general adjunta i portaveu nacional dels republicans, Marta Vilalta, ha insistit que el partit no donarà suport a l'allargament de l'estat d'alarma al Congrés dels Diputats, que l'Executiu de Pedro Sánchez pretén portar a la cambra aquest dimecres. En paral·lel, Junts per Catalunya (JxCat) ha avisat que també condicionen el seu vot a un retorn de les competències: "Si creiem que hi ha una rectificació i es retornen les competències a Catalunya, nosaltres no tenim cap problema en dialogar", ha dit el líder de JxCat al Parlament, Albert Batet.



Tot i mantenir contactes amb el PSOE, Vilalta ha assegurat que de moment les mesures proposades des de Madrid no són suficients perquè el partit canviï la seva posició: "Ens mantenim en aquesta negativa perquè els possibles acords o propostes no són suficients per replantejar el sentit del nostre vot". La portaveu, però, ha avançat que ERC està disposada a negociar i ha assegurat que tenen previst continuar amb els contactes amb els socialistes entre avui i demà, abans de la sessió parlamentària.



Perquè els republicans donin suport a la proposta de Sánchez, la portaveu ha posat sobre la taula com a condicions el retorn de les competències a Catalunya per gestionar la crisi del coronavirus i, en especial, per aplicar els canvis de fase de desconfinament a les regions sanitàries catalanes: "Creiem que qui té la màxima expertesa, les dades disponibles, les característiques i casuístiques del territori, és el Departament de Salut i la Generalitat".

Vilalta ha afirmat que la gestió plantejada des de Madrid "no és cogovernança" sinó un "reguitzell d'informes" on l'Executiu estatal té l'última paraula. ERC també ha demanat mesures socials per permetre la conciliació laboral i familiar i que els ajuntaments puguin utilitzar el superàvit per aplicar polítiques socials.



A més a més, ha plantejat una via alternativa a l'aplicació de l'estat d'alarma en cas que calgués aplicar de nou mesures restrictives en un futur, que passaria per la reforma de lleis com la de Salut Pública o altres que regulin qüestions relacionades amb la mobilitat: "Tant de bo no sigui així, però si en un futur vivim un rebrot, calen altres instruments que no sigui un estat d'alarma uniforme, recentralitzador i restrictiu amb els drets de la ciutadania".



Represa de la mesa de diàleg

"Des d'ERC, no demanem eleccions ara. La prioritat és superar la crisi. El que demanem és poder-ne parlar"

Finalment, Vilalta també ha posat al centre la necessitat de reprendre la mesa de diàleg entre els governs català i espanyol per negociar sobre el conflicte polític, que va quedar en stand by per la crisi sanitària: "El conflicte segueix vigent. Hem de reprendre la mesa per buscar la solució democràtica que el país es mereix". Segons ella, el debat sobre la gestió de la crisi del coronavirus i les reivindicacions sobiranistes "no són dos debats deslligats" i que, amb la desescalada progressiva, es donen les condicions per reiniciar les negociacions.



Vilalta també s'ha referit a les demandes per convocar eleccions catalanes, coincidint amb el dia que el lehendakari basc, Íñigo Urkullu, i el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, les han convocat respectivament pel pròxim 12 de juliol. La portaveu d'ERC ha criticat que s'han "tergiversat" les paraules dels republicans i en específic del secretari general, Oriol Junqueras, qui va declarar que calia convocar eleccions abans que el Tribunal Suprem inhabilités el president Quim Torra: "Des d'ERC, no demanem eleccions ara. La prioritat és superar la crisi. El que demanem és poder-ne parlar", ha dit Vilalta.



Ha recordat que el sistema judicial "no ha fallat mai a l'hora d'intercedir en la política catalana, en la presa de decisions i en la divisió del moviment independentista": "És bo i necessari per a la pròpia agenda política catalana per poder preveure i preparar-nos per tot el que vindrà, per poder parlar i consensuar què anem a fer i oferir un horitzó de forma consensuada".



Seguir negociant a Badalona

Finalment, també s'ha referit a la presa de possessió com a alcalde de Badalona del candidat del PP, Xavier Garcia Albiol, després que les negociacions entre Guanyem Badalona i el PSC per investir la candidata sobiranista, Dolors Sabater, fracassessin. La portaveu assegura que ERC manté la confiança a l'exalcaldessa i creu que són a temps de buscar una entesa: "Queden tres anys, fa tot just un any que van ser les eleccions municipals. In extremis no vam poder forçar un acord, però hi ha prou marge per parlar en l'àmbit local de Badalona, i en l'àmbit nacional, si cal, i plantejar una moció de censura".

Aproximacions de JxCat amb el Govern espanyol

Per altra banda, el líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, també ha advertit aquest dilluns que un canvi de posició sobre la nova pròrroga de l'estat d'alarma "no serà a canvi de res". Ho ha dit en roda de premsa després de reconèixer "aproximacions" entre el grup al Congrés i la vicepresidenta primera espanyola, Carmen Calvo. Batet ha criticat que l'Estat és "hiperactiu en la recentralització" i per això ha reclamat que es tornin les competències a la Generalitat per gestionar la pandèmia de la Covid-19 i el desconfinament de la població. "Si creiem que hi ha una rectificació i es retornen les competències a Catalunya, nosaltres no tenim cap problema en dialogar, negociar i treballar de forma coordinada", ha afirmat.