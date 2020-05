Albiol torna a l'alcaldia de Badalona després del fracàs 'in extremis' de l'acord entre Guanyem i PSC

La proposta que el PSC va posar sobre la taula aquest dilluns a la tarda per repartir-se l’alcaldia amb Guanyem Badalona va obrir un nou escenari a Badalona per a una entesa del Govern de progrés però no ha estat suficient. Les exigències de Dolors Sabater per ser alcaldessa un mínim de dos anys i la del socialista Rubén Guijarro de signar un acord per escrit abans del ple van allargar les frenètiques negociacions fins minuts abans de l’inici del ple d’investidura. Finalment les converses no han arribat a bon port i el ple ha investit el cap de files del PP, Xavier García Albiol com a alcalde tot i no tenir majoria absoluta en ser la força més votada en les darreres eleccions municipals.

L’acord no ha estat possible per la disputa entre Guanyem Badalona i PSC sobre si calia signar un document per escrit abans del ple com exigien els socialistes o si calia "un vot de confiança" com demanava Guanyem. I no ha estat menor la disputa sobre la durada de l'alternança en l'alcaldia que Dolors Sabater volia ostentar durant dos anys, mentre que el portaveu soccialista Rubén Guijarro s'ha enrocat en la partició per igual dels tres anys de la resta de mandat.

Albiol retorna així a l’alcaldia després que el mandat passat no va poder ostentar-la tot i guanyar les eleccions per un acord de les forces d'esquerres que va donar el càrrec a Dolors Sabater. I després del pas per l'alcaldia d'Álex Pastor fruit de la moció de censura propiciada pel propi PP. Una alcaldia que té una rellevància extraordinària per un PP en hores baixes a Catalunya i que tindrà fins i tot transcendència a nivell estatal. Es desconeix hores d'ara que hi hagi cap acord entre PP i PSC, però les pressions cap els socialistes per fer alcalde a Albiol han estat múltiples, entre elles les de l'influent grup dins l'unionisme català Societat Civil Catalana. L'elecció d'Albiol com a alcalde tanca així la crisi política local oberta per la dimissió de l'exalcalde Pastor després de ser detingut pels Mossos conduint en estat d’embriaguesa i saltant-se el confinament pel coronavirus.

El ple d’aquest dimarts s’ha hagut de celebrar en l’auditori del Centre de Negocis i Congressos de Badalona (BCIN) per poder garantir la distància de protecció dels 27 regidors i regidores i el personal de l’Ajuntament necessari per fer el ple que requeria obligatòriament la presencialitat ja que el vot s’havia de dipositar en urna secreta. La incògnita ha planat fins l’últim segon en el ple d'investidura, ja que el document d’acord havia estat signat abans de l’inici de la sessió pel PSC, ERC, Badalona en Comú i JxCat però no pels quatre regidors de Guanyem Badalona.

En la seva intervenció, Dolors Sabater ha destacat el "moment crític" per la ciutat. I ha definit la situació com un "moment cruïlla" per la història de Badalona, fruit de la crisi política però també per l’emergència sanitària del coronavirus i la "feblesa" de les estructures socials que "agreuja la situació" de la complexa vida econòmica i social badalonina. Sabater ha fet un repàs a les mancances de Badalona en termes socials i econòmics i ha contraposat el model que diu representar la seva candidatura a l’alcaldia de "rescat de les persones" al de Xavier García Albiol de neoliberalisme i a favor de les retallades als més desfavorits. Sabater va exigir un "Govern fort i cohesionat" i va instar les forces de progrés a governar conjuntament des de la pluralitat com a única forma d’aturar el PP.

Per la seva part, el socialista Rubén Guijarro, que també va presentar la seva candidatura a l’alcaldia, va fer referència a la crisi provocada pel coronavirus i va defensar "un Govern fort, estable i valent". "Un Govern en minoria no pot afrontar aquest repte. Cal mirar per les persones" va dir Guijarro, que va recordar que el PSC ha fet diverses propostes de Govern fins arribar a l’última de compartir l’alcaldia amb Dolors Sabater. I va apuntalar que si el PP recupera l’alcaldia no era per responsabilitat del PSC i va criticar que els quatre regidors de Guanyem Badalona no hagin signat l’acord de Govern que sí han signat la resta de grups, excepte el PP. I que només suma 12 regidors, a dos de la majoria absoluta necessària "S’han imposat els interessos partidistes al del bé comú i tots hem de fer autocrítica", Guijarro va fer una crida a "sortir de la trinxera" i a evitar deixar l’alcaldia de Badalona en mans del PP que va qualificar d’"irresponsabilitat".

Finalment, Xavier García Albiol, va reivindicar el fet que el PP va ser la força més votada en les eleccions municipals de forma "aclaparadora" i va defensar la seva opció a l’alcaldia com "un mandat transversal de la ciutadania de Badalona". “Això no va ni de dretes ni d’esquerres”, va dir Albiol, tot defensant que la seva candidatura va més enllà de les ideologies. Assegurant que el PP representa un “model ambiciós” per Badalona que vol recuperar “la qualitat de vida als barris” i un ajuntament “que faci al costat de les empreses” en una ciutat que necessita “tornar a ser un referent” i recuperar “l’orgull”. Malgrat només disposar dels seus 11 vots, Albiol es va comprometre a buscar consensos amb tots els partits del consistori.

La resta de grups que no presentaven candidatura a l’alcaldia, JxCat, ERC i Badalona en Comú Podem, van lamentar que no s’hagi pogut arribar a un gran acord per un Govern de progrés i van instar a Guanyem Badalona a virar en el seu rebuig a signar l’acord en l’últim moment que la portaveu de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, va definir de “suïcidi polític” i d’irresponsabilitat.

El portaveu d’ERC, Àlex Montornès, va defensar l’acord amb els socialistes. Els republicans, malgrat haver-se presentat a les eleccions conjuntament amb Guanyem Badalona en la candidatura la Badalona Valenta encapçalada per Dolors Sabater, ha signat l’acord amb el PSC. Montornès es va mostrar “decebut” per una “imatge nefasta” de cara a la ciutadania. I va retreure a Sabater que rebutgés l’acord que barrava el pas al PP per un termini de sis mesos en disputa per l’alcaldia amb el PSC, tot instant a Guanyem Badalona a demanar un recés per acabar de tancar un acord. “Tenen el futur de Badalona a les seves mans” va dir Montornès a Sabater. Un recés que va ser demanat per Badalona en Comú Podem però que no va ser acceptat per la Mesa d’edat del ple.

El rebuig al recés ha certificat pels vols de la una del migdia la impossibilitat d'un acord final que amb la presentació de la candidatura del socialista Rubén Guijarro, que ha rebut els vots dels sis regidors del seu grup, impedia que Dolors sabater pogués arribar a la majoria necessària de 14 regidors quedant-se amb els 10 de Guanyem i la resta de grups. Xavier García Albiol era elegit en conseqüència alcalde amb els onze vots del PP i jurava el càrrec emocionat amb tota la parafernàlia dialèctica de l'unionisme, la lleialtat al Rei inclosa. Caldrà esperar uns dies per saber si per encapçalar un Govern en minoria sense cap suport que li posarà les coses molt difícils o si finalment el PSC se suma a l'operació un cop l'alcaldia del PP a Badalona és ja una realitat.