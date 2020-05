Guanyem Badalona i PSC fan una aproximació d’última hora que pot facilitar el Govern municipal de progrés

Després de dues setmanes d'intenses negociacions, el futur de l'alcaldia de Badalona es mantenia incert aquest matí de dilluns, i de fet a 24 hores del ple d'investidura previst per aquest dimarts a les 12 del migdia el pessimisme imperava entre les forces d'esquerres que no veien avançar l'escenari polític de la quarta ciutat de Catalunya cap a una entesa que permetés frenar l'accés al popular Xavier García Albiol a l'alcaldia com a candidat de la força més votada.

Però les negociacions entre Guanyem Badalona i el PSC han fet un gir en les darreres hores i les posicions enrocades s'han relaxat en qüestió d'un parell d'hores gràcies a una nova proposta dels socialistes. El PSC ha proposat que la cap de files de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, i el portaveu del PSC, Rubén Guijarro, es reparteixin l'alcaldia de la ciutat el pròxims tres anys, a raó d'un any i mig cadascú. Malgrat que Sabater discrepa que el repartiment de l'alcaldia sigui a parts iguals, la proposta ha estat rebuda amb eufòria continguda en les files de Guanyem Badalona, pel que suposa d'aixecament del vet que mantenien els socialistes a la figura de l'exalcaldessa Sabater.

De moment Sabater considera que la negociació s’ha situat en uns altres paràmetres i planteja que el que cal ara no és una qüestió de canvi de cromos sinó de com assolir un acord que consolidi un Govern de progrés per Badalona fins i tot més enllà dels tres anys que queden de mandat. "Valorem l’esforç del PSC que és un actor fonamental per aquest acord. Valorem la proposta i no la rebutgem", ha assegurat Sabater en una compareixença. La candidata de la Badalona Valenta, que incloïa també ERC i altres formacions d'esquerres, demana al PSC un exercici de confiança i que voti demà a favor de la seva investidura sense que l'acord definitiu estigui del tot tancat. La falta de temps que ha forçat una disculpa de sabater per no haver aconseguit un acord amb més temps és un dels principals contratemps ara mateix, per la qual cosa els detalls si es materialitza l'entesa amb el PSC caldria polir-los a posteriori. La candidata de Guanyem assegura que "no hi ha temps" de sotmetre un acord ferm a l'assemblea de la formació. De moment el PSC, segons fonts del partit, rebutja anar al ple amb la negociació oberta i exigeix un acord per escrit per tirar endavant la investidura de Sabater.

Amb tot, malgrat mostrar prudència, Sabater s'ha mostrat convençuda que la darrera proposta socialista és un pas que desbloqueja la seva elecció com a alcaldessa i ha alertat: "L'acord que ens planteja el PSC no pot ser si abans no es vota l'alcaldia". Per la qual cosa planteja que els socialistes facin un vot de confiança i votin a favor que Sabater recuperi l'alcaldia de Badalona, la qual cosa evitaria l'alcaldia del cap de files del PP, Xavier García Albiol. Sabater ho ha deixat clar de cara a demà: "El que no farem serà votar un altre candidat, no ho podem fer", tot afegint "demà ens presentem passi el que passi", però ha bastit ponts en tot moment amb els socialistes: "Aplaudim aquesta proposta del PSC".

La proposta de Sabater passa per un Govern de progrés que inclouria les forces la candidatura de la Badalona Valenta (Guanyem Badalona i ERC) juntament amb PSC i la resta de grups del consistori excepte el PP, és a dir Badalona en Comú Podem i JxCat. Un Govern municipal d'entrada encapçalada per ella, tot i que ha utilitzat una ambigüetat calculada sobre la possibilitat que pugui haver un relleu en algun moment del mandat. Sabater no s'ha tancat a aquesta operació, tot i reconèixer que considera que compartir l'alcaldia afebleix el Govern municipal, i ha assegurat que "no podíem parlar de compartir alcaldia si no es reconeixia el lideratge de la Badalona valenta". Sempre recordant que "cal confiança entre les organitzacions" i assegurant que les negociacions amb el PSC continuen contrarellotge i han de continuar després del ple de demà si els socialistes accepten fer un vot de confiança a favor seu, i que hores d'ara no hi ha res firmat.

Sabater ha manifestat l'objectiu de tirar endavant un programa de govern d'urgència. "Volem un govern que doni fermesa i estabilitat", ha dit Sabater que ha reblat: "Quan imaginem un govern fort, no volem invents". La proposta del PSC ha arribat avui a les 3 de la tarda i ha tornat a remoure el taulell d'escacs en què s'ha convertit la política badalonina. Caldrà esperar al ple d'aquest dimarts a les dotze del migdia però la tarda d'aquest dilluns deixa l'alcaldia molt més a prop de Sabater que d'Albiol, les dues cares antitètiques d'una Badalona que demà decidirà quin model de ciutat s'imposa.