ERC i el PSOE reprenen els contactes amb dues reunions telemàtiques a l'espera de "desconfinar" la taula de diàleg

El grup negociador del PSOE i ERC ha mantingut dues reunions en els últims dies, en què va participar el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Els socialistes volen recuperar el vot dels republicans després de les dificultats que estan començant a tenir per prorrogar l'estat d'alarma, un vot que ERC supedita a la cogovernança de la desescalada i al "desconfinament" de la taula de diàleg amb Catalunya. Les trobades telemàtiques, segons informa Europa Press citant fonts de la negociació, haurien estat demanades pel PSOE després del vot en contra d'ERC en l'última pròrroga de l'estat d'alarma i han tingut un caràcter discret.



Hi han participat els equips negociadors al complet. Pel PSOE, la portaveu de Grup Socialista, Adriana Lastra, el ministre de Transports i secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Per part d'ERC, a més del portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, la portaveu del partit i secretària general adjunta, Marta Vilalta i el diputat al Parlament Josep Maria Jové.



Sempre segons Europa Press, en les reunions telemàtiques, ERC no ha plantejat una data fixa sobre quan reiniciar la taula de diàleg, perquè això no es converteixi en un obstacle insalvable en les converses. A més d'això, ERC ha afegit la seva petició de recuperar les competències que el Govern ha perdut arran del decret d'estat d'alarma, una desescalada amb "codecisió" de la Generalitat, així com flexibilitzar el superàvit dels ajuntaments per disposar de recursos davant la pandèmia i la posada en marxa d'una sèrie de propostes econòmiques i socials, principalment en el camp de la conciliació familiar. De moment, però, no hi hauria avenços significatius més enllà que s'hagin produït aquestes trobades.

Fins ara, però, la posició del Govern espanyol és no reprendre la taula de diàleg fins que no es completi la desescalada del confinament. Si més no, així es va pronunciar al Senat la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que també va afegir que un cop s'arribi a la "nova normalitat", l'Executiu de Sánchez reprendrà els seus compromisos "amb naturalitat".