Tota Catalunya entra en fase 1 a excepció de l'àrea metropolitana de Barcelona

El Ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón han avançat el contingut del Butlletí Oficial de l'Estat que serà públic aquest dissabte. En roda de premsa telemàtica, Simón ha anunciat que tota Catalunya entra en fase 1 a excepció de l'àrea metropolitana i Barcelona, que es manté en la fase 0, malgrat que serà flexibilitzada en la línia que demanava el Govern de la Generalitat. Així doncs, les comarques de Lleida, Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf reben l'aval del Ministeri pel canvi de fase. Illa ha explicat que, amb aquest canvis, el 30 % de la població de l'Estat espanyol (14 milions) continuen en la fase 0, gairebé el 70% (32 milions) passen a fase 1, i 45.000 ciutadans progressen aquest dilluns a la fase 2.

Davant de les sol·licituds davant de les set comunitats autònomes (Castella i Lleó, Andalusia, Castella i la Manxa, Catalunya, el País Valencià, Les Illes Balears i les Illes Canàries), Simón ha especificat les noves condicions de la fase 1 i de la fase 0. En el cas d'Andalusia, Màlaga i Granada s'uneixen a la resta de regions en fase 1. Toledo, Ciutat Reial i Alacant també progressen a la fase 1 a Castella la Manxa.El País Valencià passa de forma total a la fase 1, i en el cas de les Illes Balears passen a fase 1 excepte Formentera, que passa a fase 2. Les Illes Canàries, les illes Hierro, la Gomera i la Graciosa progresen a la fase 2 i les altres continuen a la fase 1.

La Comunitat de Madrid continua en fase 0 després "de discussions importants respecte als grans progressos". Tot i que l'evolució de Madrid ha estat "molt bona", té característiques particulars, com ara el volum de mobilitat, han condicionat que continuïn en fase 0, característiques que també han afectat Barcelona i l'àrea metropolitana.

La fase 0 permet que les vetlles siguin de fins a 10 persones

Respecte als canvis de la fase 0, el Ministeri ha acceptat algunes millores, entre elles l'obertura dels comerços al detall i de prestació de serveis sense cita prèvia -tot respectant els horaris per a persones més grans de 65 anys-, també l'ampliació dels serveis socials, les feines de desinfecció i treball administratiu dels centres educatius i universitats, i la reobertura de centres d'investigació científics que havien estat tancats durant la primera fase de la pandèmia. També es permeten els préstecs a les biblioteques, els museus podran obrir les portes amb un terç del seu aforament, l'obertura dels centres d'alt rendiment esportiu amb mesures d'higiene i es permeten que les vetlles siguin de fins a 10 persones. Així mateix, els llocs de culte també admetran un terç de l'aforament.

Quant a la fase 1, s'estableix el permís per la caça i la pesca, continua la limitació de l'obertura dels locals de menys de 400 metres, però es permet que els llocs amb majors extensió poden delimitar espais de 400 metres als seus establiments. També es permet l'obertura dels centres de dia, però els criteris de si aquests es podran obrir o no ho han de decretar les comunitats autònomes segons les condicions sanitàries de cada una.



Per últim, a la fase 2 es permetran les reunions socials s'incrementen a 15 persones, no hi ha limitació de l'obertura de superfícies comercials encara que s'han de complir les mesures sanitàries i de distanciament social, i també s'accepten la celebració de bodes i vetlles de fins a 15 persones en recintes tancats.