El Govern nomena Christopher Daniel Person com a director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà

El Govern encapçalat per Salvador Illa ha nomenat aquest dimarts Christopher Daniel Person com a director general de la Casa de la Generalitat a Perpinyà. Substitueix Alfons Quera Carré, que va rebre l'encàrrec del president Pere Aragonès i l'aleshores vicepresidenta Laura Vilagrà, segons ha recordat. "Vull expressar el més sentit agraïment a totes les institucions i societat civil de la Catalunya del Nord", ha piulat el predecessor.

Nascut a Cervera l'any 1992, el nou director general té un màster en Sociolingüística per la Universitat Sorbonne de París i un grau en Llengües Estrangeres Aplicades per la Universitat Jean-Moulin Lyon III. Ha exercit com a cap de Màrqueting de Continguts i especialista en SEO en diverses empreses. Entre agost de 2021 i setembre de 2023, va ser Operations Manager d'ERTL-Yang a París, Madrid i Lisboa.

Christopher Daniel Person és especialista en anàlisi de dades i màrqueting digital, i ha estat responsable de la gestió de campanyes de màrqueting polític al PSC de Cervera. Pel que fa a les competències lingüístiques, parla fluidament català, anglès, francès i espanyol, a més de tenir coneixements avançats de rus, portuguès, italià i alemany, segons detalla el Govern.

El comiat de Quera

A través d'un fil a X i una carta de comiat, Quera ha destacat accions com l'increment de la dotació econòmica a l'associació cultural La Bressola, o les inversions a la Casa Macià i a la seu de la Universitat Catalana d'Estiu. I ha remarcat l'obertura de la nova delegació de TV3 i Catalunya Ràdio a Perpinyà, "una aposta per recuperar l'actualitat informativa quotidiana de la Catalunya del Nord al sud".

D'altra banda, també ha reivindicat l'estructuració d'una governança comuna entre Govern, el Departament dels Pirineus-Orientals i la Diputació de Girona, amb tres convocatòries de projectes que comporten una inversió de 5 milions. "M'acomiado d'aquesta etapa crucial a la meva vida amb el desig que el nou govern segueixi treballant per la llengua i la cultura catalanes", ha sentenciat.