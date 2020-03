El Govern ordena el confinament a la conca d'Òdena pel coronavirus

El Govern ha ordenat el confinament a quatre municipis de la conca d'Òdena per l'existència d'un focus de coronavirus. Són Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. La mesura ha entrat en vigor aquest dimarts a les 21 hores, tot i que fins a mitjanit es permetrà la sortida d'aquests municipis a aquelles persones que no hi tinguin el domicili, segons ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch. Així mateix, també hi podrà entrar qui vulgui, tot i que després no en podrà sortir.



Buch ha concretat que la mesura tindrà efecte fins que es dicti una nova resolució al respecte. A més, ha recomanant la permanència de tothom als seus domicilis. La població afectada ronda les 70.000 persones.



La consellera de Salut, Alba Vergés, veïna d'Igualada, ha explicat la mesura emocionada. "Si prenem aquesta decisió és perquè estem fermament convençuts que és necessària", ha afirmat.



A la zona d'Igualada hi ha 58 persones contagiades, 36 de les quals són professionals sanitaris. A la resta de Catalunya hi ha 261 casos. El brot de l'Anoia té, segons Vergés, un "creixement fort" que el Govern vol "mantenir controlat" i per això s'ha decretat aquesta mesura. "Limitar el moviment és especialment important", ja que, en cas de no fer-ho, "podria donar-se una situació fora de control allà i també al conjunt país", ha afegit Vergés.



Per fer efectiva la mesura s'han desplegat 106 efectius de Mossos d'Esquadra a la zona, per controlar el perímetre i alhora garantir la prestació de serveis a la població.



Vergés ha afirmat que la decisió s'orienta a "trencar la cadena de contagi".

La mesura "té sentit si la gent limita la seva sortida al carrer, limita el contacte amb les altres persones i s'està el més quieta possible aquests dies", ha afirmat el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent.

El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha indicat que els ciutadans han de passar "el màxim de temps" als seus habitatges, amb els seus entorns familiars. "Poden estar a casa, sortir a fora a comprar queviures, anar a la farmàcia, desplaçar-se a rebre atenció sanitària en cas que la necessitin", ha explicat. Per a Sallent, la mesura "té sentit si la gent limita la seva sortida al carrer, limita el contacte amb les altres persones i s'està el més quieta possible aquests dies".



En cas que algun veí no respectés el confinament, el comissari ha alertat que s'enfrontaria a un delicte de desobediència, que té una vessant administrativa, amb una sanció, i una altra de penal si aquesta desobediència es fa als agents a l'autoritat que li estan donant una indicació.



D'altra banda, al Consell de Govern extraordinari d'aquest dimarts al vespre s'han aprovat dos decrets llei, el primer dels quals permet que les sessions de Govern i del Consell Tècnic es puguin fer de forma telemàtica en cas de necessitat. El segon, tal com ha explicat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, conté "mesures urgents" en matèria assistencial, pressupostària, fiscal i de contractació, algunes de les quals ja havien estat anunciades aquest dimarts al matí pel president de la Generalitat, Quim Torra. És el cas de la gratuïtat del telèfon d'atenció sanitària 061 i l'aprovació d'una moratòria fins al setembre de l'abonament de la taxa turística.

Tots els centres educatius, tancats durant 14 dies

El matí d'aquest dimarts, el Govern ha activat la fase d'emergències 1 del pla PROCICAT (el Pla de Protecció Civil de Catalunya) i ha decretat el tancament de tots els centres educatius de Catalunya a partir de demà divendres, que afectarà més d'1,8 milions d'estudiants i prop de 100.000 docents. La mesura inclou escoles bressol, escoles, instituts, universitats i centres de formació professional.



En la roda de premsa d'aquest dimarts al vespre també ha comparegut el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha recordat que el tancament de centres té un "motiu essencial d'àmbit de prevenció sanitària". Tot i que ha reconegut que les famílies "estan fent un gran esforç i són els grans afectats", els ha demanat que "tinguin cura dels nens i nois a casa" durant els propers dies. A més, ha avisat el cos docent que estigui disponible: "En qualsevol moment els podem demanar qualsevol cosa".



En paraules d'aquest matí del president, Quim Torra, "ara no és el moment de mirar per interessos particulars sinó pels de tota la societat. S'ha d'abaixar el ritme per contenir la pandèmia i evitar el col·lapse del sistema sanitari". En aquest sentit s'ha demanat col·laboració a la ciutadania, perquè es pretén reduir en un terç l'ús del transport públic i per això es recomana el teletreball. Les mesures tindran una durada d'almenys dues setmanes.