El Govern ordena la restricció de la mobilitat al Baix Ebre, Montsià i Terra Alta pel risc de pluges torrencials

Les precipitacions provocades per la DANA que colpeja gran part dels Països Catalans, amb el País Valencià com a zona més devastada amb més d'una norantena de morts, s'estan deixant notar aquest dijous al migdia a les Terres de l'Ebre. Fins al punt que Protecció Civil ha enviat un missatge de mòbil a la població de les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta amb una ordre de restricció de la mobilitat.

ALERTA #INUNCAT



Enviament d'una Alerta de #ProteccioCivil als mòbils amb ORDRE DE RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT



Es demana restringir la mobilitat i extremar precaucions a zones inundables i lleres a les comarques de Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. pic.twitter.com/6pYtzVsH9E — Protecció civil (@emergenciescat) October 31, 2024

En concret, alerta de pluges torrencials durant les properes hores a la zona a causa de la DANA i demana a la població que extremi les precaucions i eviti desplaçaments innecessaris. Així mateix, reclama allunyar-se de rieres, torrents i barrancs a causa de la seva crescuda pels xàfecs que cauran i per les pluges acumulades en les últimes hores. Les precipitacions ja estan provocant afectacions a les xarxes viària i ferroviària.

Prèviament, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de "perill molt alt" per intensitat de pluja, que afecta les tres comarques, mentre que a la Ribera d'Ebre el perill és "alt". Precisament en aquesta zona la pluja el temporal ha obligat a interrompre la circulació de trens entre l'Aldea-Amposta i Tortosa per acumulacions d'aigua a l'alçada de Camp-Redó, segons n'han informat fonts d'Adif citades per l'ACN.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís d'observació per intensitat de pluja (#avisosSMP) ⚠



➡ Més de 40 mm en 30 minuts.



➡ Comarques: Montsià, Baix Ebre , Terra Alta i Ribera d'Ebre. pic.twitter.com/vwqGYKlij0 — Meteocat (@meteocat) October 31, 2024

A més a més, el pas de la DANA pel sud de Catalunya ha provocat que l'N-340 estigui tallada entre Amposta i la Ràpita en sentit nord i es fan desviaments per la TV-3408, segons informa el Servei Català del Trànsit. També a causa de les inundacions està tallada la C-12 a Tortosa en els dos sentits. També estan tallades la TP-3311 entre Sénia i Santa Bàrbara, la TV-3341 entre Caseres i Horta de Sant Joan i la TV-3401 entre l'Ampolla i Deltebre. A l'AP-7 i a causa de les pluges hi ha circulació intensa en tots dos sentits en el tram entre Ulldecona i l'Aldea.

Durant el matí, el Meteocat ha informat sobre la possibilitat xàfecs importants i que poden descarregar amb forta intensitat al Montsià, al Baix Ebre i a la Terra Alta, amb acumulacions que podrien superar els 100 litres per metre quadrat en 24 hores. De fet, des de diumenge al Parc Natural dels Ports s'hi ha acumulat ja més de 330 litres, una xifra que encara augmentarà les properes hores.