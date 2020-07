El Govern permet celebrar activitats culturals amb autorització prèvia i manté obertes platges i piscines a l'aire lliure

El Procicat ha matisat algunes de les recomanacions del confinament després de la pressió exercida pels alcaldes dels municipis afectats pels brots de la Covid-19. Les platges es poden mantenir obertes, així com els mercats ambulants, sempre controlant que es compleixen les mesures de seguretat. També insta a que els ajuntaments regulin els horaris de bars i terrasses de forma que quedi garantit que no hi ha activitat d'oci nocturn. Queda prohibida l'obertura de gimnasos i complexos esportius, públics o privats. Pel que fa a les piscines descobertes, poden obrir si l'ajuntament considera necessari "el seu ús preventiu pels efectes de la calor sobre la població".



Pel que fa a la cultura, el Procicat metropolità ha rectificat i permet mantenir aquest tipus d'activitats amb l'autorització prèvia del Procicat i sempre en espais "adequats" i que respectin la distància de seguretat, l'ús de mascareta, amb hora concertada i registrant les dades dels assistents. D'aquesta manera, s'obre la porta a mantenir festivals com el Cruïlla XXS, Pedralbes o el Grec a Barcelona, el futur dels quals havia quedat compromès. El cicle Nits del Fòrum del Primavera Sound va cancel·lar aquest dissabte la programació durant quinze dies.



En un document de tres pàgines i mitja amb 25 preguntes i respostes, el Procicat estableix que es pot fer esport individualment o amb el grup de convivència habitual, d'un màxim de deu persones, i sempre amb el mínim de gent possible. En canvi, els gimnasos, poliesportius o complexos esportius, públics o privats, no poden obrir ni tan sols amb mesures preventives. Sí que es podran fer competicions esportives a porta tancada i sense públic, amb l'única assistència de les persones vinculades directament.



Les piscines públiques descobertes podran obrir quan els ajuntaments considerin que és necessari per prevenir els efectes de la calor, registrant els assistents i mantenint les mesures de seguretat ja conegudes. Els casals d'estiu i les colònies podran seguir fent servir les piscines i les altres instal·lacions esportives, que podran obrir només per a aquestes activitats i després hauran de tancar.



Als establiments de serveis, comerços i centres comercials es demana mantenir les distàncies de seguretat tant a l'interior com als accessos, portar mascareta i netejar-se les mans. Es recomana la cita prèvia o el preavís per evitar aglomeracions. Als municipis del Segrià i la Noguera amb restriccions es limita l'aforament a la meitat tant en els serveis essencials com els que no ho són. El document també prohibeix menjar o beure al carrer, perquè impedeix portar mascareta. Només es permet beure el necessari per combatre la calor.



No obstant totes les limitacions, el Procicat segueix recordant que podrà autoritzar, prèvia sol·licitud, activitats concretes que garanteixin totes les mesures de seguretat, amb espais adequats, en hores concretes i registre d'assistents.



Els departaments de Salut i d'Interior, a través del Procicat, asseguren que la població no està "estrictament" confinada, però es recomana a la població que no surti del seu domicili i es desplaci només per a activitats essencials com comprar aliments i altres productes necessaris, anar al metge o la farmàcia, anar a treballar si no es pot fer des de casa o assistir a persones dependents. També concreta la recomanació que la població no surti del seu domicili i sobretot eviti desplaçar-se a altres punts del territori i establir contacte amb altres grups socials.

Cancel·lació del Sant Jordi d'estiu a Passeig de Gràcia

El mateix divendres els llibreters i els floristes van cancel·lar la celebració del Sant Jordi d'estiu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Tot i això, emplaçaven els ciutadans a comprar llibres i roses a les botigues per celebrar la diada, que ja es va haver d'anul·lar el 23 d'abril.



A la resta de municipis de Catalunya se celebrarà d'acord amb la situació sanitària que hi hagi. Llibreters i floristes, però, van expresssar a l'ACN que esperaran a les indicacions recollides quan es publiqui la resolució al DOGC i les que doni l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per decidir si les llibreries poden posar una parada a l'exterior de cada local.