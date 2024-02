El Govern preveu destinar a Cultura l'1,7% del total dels pressupostos

El Govern preveu destinar al Departament de Cultura l'1,7% del total dels pressupostos del 2024, segons avança l'ACN citant fonts del Palau de la Generalitat. Continua així l'increment pressupostari per a la conselleria que encapçala Natàlia Garriga i s'apropa al percentatge del 2%, l'objectiu marcat per al final de la legislatura.

El 2021 la partida era de l'1,1% del total dels comptes, xifra que augmentaria a l'1,3% el 2022. El percentatge va tornar a créixer en els pressupostos del 2023 (els vigents i prorrogats) fins a l'1,5% d'ara. El Departament de Garriga destaca que el sector cultural "ja nota" l'augment pressupostari i confia a arribar al 2% el 2025. En xifres absolutes, els comptes del 2023 van destinar 476 milions a Cultura, 100 més que el 2022.

Cultura destaca que el pressupost del Departament no havia sigut mai tan alt com en aquesta legislatura, i que el sector "ja ho està notant". Argumenta que s'han pogut tirar endavant nous projectes, i que l'aposta econòmica del Govern permet assegurar no només les estructures dels equipaments, sinó també apostar pel seu contingut.

La Plataforma Actua Cultura va reclamar a finals d'any al Govern destinar l'1,75% dels recursos dels nous pressupostos del 2024 a Cultura. La plataforma va destacar que cal fer "un altre pas endavant", després que en els últims comptes s'aconseguís arribar a l'1,5% del pressupost per al Departament.

Acord més a prop

Pel que fa a la negociació per tirar endavant els pressupostos, les darreres setmanes s'ha avançat significament tant amb el PSC com amb els Comuns i el Govern confia que hi haurà acord en els propers dies o setmanes. De fet, tal com avança Públic, la intenció és portar els comptes al Consell Executiu de la setmana vinent o, a tot estirar, de la següent, amb la confiança que s'haurà tancat una entesa o que aquesta serà imminent.