El Govern projecta portar aigua de l'Ebre al Priorat per garantir el reg de la vinya i l'olivera

Amb l'objectiu d'acabar amb l'històric dèficit hídric del Priorat, el Govern pretén portar aigua de l'Ebre a la comarca, que garanteixin el reg al seu sector agrícola i, especialment, a la vinya i l'olivera, els seus conreus més importants. Ho vol fer a través de dos projectes, que ha presentat aquest diumenge el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, en les reunions que ha mantingut a Falset amb representants polítics de la comarca i les comunitats de regants.

Són dues propostes independents que captarien aigua de l'Ebre per portar-la als pantans de la comarca, que ja tenen els estudis de viabilitat elaborats i suposarien una inversió conjunta de 60 milions, amb l'objectiu d'estar enllestits el 2027. El primer projecte planteja portar l'aigua des de Garcia (Ribera d'Ebre) fins al pantà dels Guiamets i, després, al de Siurana. El segon pretén connectar al pantà de Margalef al canal Garrigues-sud. Segons el conseller, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) està al cas de les propostes.

"Aportem una solució per resoldre de manera estructural i definitiva el dèficit hídric del Priorat per garantir -ne el futur amb la viabilitat dels seus cultius", ha manifestat Mascort. Segons el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural els dos projectes permetran "portar aigua a la part del Priorat on no arribaven les xarxes dels tres embassaments: Guiamets, Margalef i Siurana".

La sequera ha fet que aquests tres pantans estiguin actualment pràcticament buits. En concret, el de Siurana tot just té 0,42 hm3 d'aigua, el 3,4% de la seva capacitat, menys de la meitat que fa un any i a una gran distància dels 6,53 hm3 de mitjana dels darrers 10 anys. El de Guiamets només acumula un 1 hm3 d'aigua, la quart part de la seva mitjana de la darrera dècada, i el de Margalef gairebé està sec.

Com serien els projectes?

Segons un comunicat emès pel Departament, el projecte per portar aigua de l'Ebre des de Garcia fins al pantà de Siurana "permet aportar aigua per a reg de suport a tota una part de la comarca del Priorat que quedava fora de l'abast dels embassaments de Guiamets, Margalef i Siurana".

En una primera etapa, l'aigua es portaria fins al pantà de Guiamets, on s'hi emmagatzemaria el volum que necessiti la zona regable del Baix Priorat, mentre que la resta es bombaria fins al de Siurana. L'operatiu beneficiaria els municipis de Cornudella de Montsant, el Lloar, Falset, Gratallops, la Morera del Montsant, la Vilella Alta, Poboleda, Porrera, Pradell de la Teixeta i Torroja del Priorat.

Pel que fa al segon projecte, la idea és connectar la Xarxa del Garrigues-Sud amb l'embassament de la Palma d'Ebre i modificar el circuit de l'aigua per permetre alimentar l'embassament de Margalef. Actualment el procés és el contrari, és a dir, el pantà de Margalef alimenta el de la Palma.