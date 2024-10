El Govern respecta el resultat de la consulta d'Olost, que vol deixar el Lluçanès per tornar a formar part d'Osona

El secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, Xavier Amor, ha expressat "respecte" pel resultat de la consulta dels veïns d'Olost, que aquest diumenge van votar a favor d'abandonar el Lluçanès, creada fa només un any i mig, i tornar a formar part d'Osona. La consulta no era vinculant i la previsió és que la comarca segueixi funcionant com a mancomunitat fins al 2027, quan està previst que es posi en marxa el nou Consell Comarcal. Per tant, la sortida no es materialitzarà fins aleshores.

En una atenció als mitjans, Amor ha assegurat que a partir d'ara cal obrir "un procés de diàleg tranquil i llarg" amb tots els municipis i que la prioritat de l'Executiu és millorar els serveis. "Ara cal veure quins serveis s'estan prestant als municipis i si la nova organització millora aquesta prestació", ha apuntat.

Una consulta molt ajustada

A la consulta, un 52,7% dels veïns d'Olost han votat a favor d'abandonar la comarca del Lluçanès, creada fa un any i mig. Han estat concretament 298 persones de les 565 que han participat en la votació. En contra hi han votat 250 olostencs (44,2%), 10 han votat nul i 8 ho han fet en blanc. La consulta no era vinculant, però l'Ajuntament del municipi va assegurar que així l'entomaria si la participació era "significativa".

Amor ha fet balanç d'aquesta votació i ha assegurat que ja s'ha posat en contacte amb l'alcalde del municipi, Gil Salvans, per obrir un període "de conversa i reflexió". El secretari de Governs Locals ha admès que el resultat de la consulta ha estat "molt ajustat" i que precisament per això cal "parlar amb tothom". "Obrirem un procés de diàleg per veure com enfrontem el futur d'una comarca que està tenint dificultats per crear-se", ha subratllat.

Per a fer-ho, Amor ha assegurat que el Govern comprovarà "a peu de territori els serveis que s'estan prestant" i si la constitució del Lluçanès com a nova comarca "millora aquesta prestació". En tot cas, el secretari ha expressat que ara es troben en un moment "molt inicial", ja que l'Ajuntament d'Olost encara no els ha enviat la memòria de la votació i els motius que justifiquen la decisió. "Entenem que passarà per algun ple del municipi i després ens arribarà", ha matisat.

Problemes d'adhesió

Des de la seva creació el maig de 2023, el Lluçanès ha patit problemes d'adhesió amb casos de municipis com Santa Maria de Merlès (Berguedà) que no es va voler unir a la nova comarca o el de Sant Feliu Sasserra, que tot i integrar-s'hi va decidir sortir-ne i tornar al Bages al cap de pocs dies. Actualment, en formen part Prats de Lluçanès, que n'és la capital, Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Martí d'Albars i Sobremunt.

Amor s'ha referit a alguns d'aquests casos i ha reconegut que el resultat a Olost "no és menor", ja que és el segon municipi més gran del Lluçanès. Preguntat per si aquesta decisió posa en perill la constitució de la comarca, Amor s'ha limitat a dir que el Govern "s'ho plantejarà tot". "Respectarem les identitats, cadascú es pot sentir d'on vulgui, però ens hem de centrar en l'objectiu de prestació de serveis", ha dit.