Suspès el desnonament del veí del Clot de 92 anys que no ha deixat mai de pagar el lloguer

El jutge ha suspès el desnonament del Cinto, el veí del Clot del 92 anys que aquest dimarts havia d'afrontar el segon intent per fer-lo fora de casa en menys d'un mes. El cas ha tingut un gran ressò mediàtic, gràcies a la campanya de l'Observatori de l'Habitatge del Clot - Camp de l'Arpa, que ha aconseguit fins i tot que l'ONU s'hagi pronunciat sobre el cas i hagi demanat que l'execució del llançament no es porti a terme. Aquest mateix dilluns, abans que es conegués la suspensió, el Govern de la Generalitat s’havia sumat a l’ONU i havia demanat que s'aturés el desnonament.



L’execució estava prevista per aquest dimarts al matí, després que tot just tres setmanes enrere desenes de veïns es concentressin a les portes de l’immoble, situat al número 60 del carrer Ruiz de Padrón -al Camp de l’Arpa-, i aconseguissin aturar el desnonament. En un comunicat, el Govern ha assegurat que "tenint en compte l’existència d’un requeriment de l’Oficina de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides, el Govern demana a la justícia que suspengui l’ordre d’execució prevista per demà." I afegeix que "així ho ha traslladat aquest matí als òrgans judicials competents".



La denúncia del cas del Cinto l’ha liderat l’Observatori de l’Habitatge del Clot – Camp de l’Arpa, que ha destacat que ni tan sols hi ha hagut impagament del lloguer. El veí, que té problemes de mobilitat i diagnosticat el grau II de dependència per la Generalitat, ha pagat cada mes, però simplement l’Audiència de Barcelona va liquidar-li el contracte de renda antiga perquè durant alguns mesos no va pagar en els dies que li exigia la propietat. La campanya té per lema "En Cinto es queda al barri".



L’entitat va posar-se en contacte amb l’ONU per exposar-li el cas i l’organització multilateral ha optat per reclamar a l’Estat que aturi el desnonament mentre no resolgui el fons del cas, una qüestió que podria allargar-se un màxim de sis mesos. L’Observatori de l’Habitatge del Clot – Camp de l’Arpa havia convocat una concentració a les 8h d’aquest dimarts per tal d’impedir l’execució del desnonament.