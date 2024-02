El Govern xifra en un 88% i un 87% el compliment dels acords dels pressupostos amb PSC i comuns

El Govern català xifra en un 88% i un 87% el grau de compliment dels acords dels pressupostos del 2023 amb el PSC i En Comú Podem, respectivament. Les xifres es desprenen del que va presentar el Govern als dos grups parlamentaris aquest dilluns, en la quarta reunió de seguiment dels comptes de l'any passat. L'executiu ja dona per tancades aquestes trobades, si bé això no és contrari a mantenir el seu "compromís" d'acabar assolint tot allò que encara no s'ha completat.

Sempre segons el document que ha elaborat el Govern, el grau de compliment per part de l'executiu és del 70% d'un total de 268 mesures amb el PSC. D'aquests, un 29% encara estan en vies de compliment, mentre un 2% de les mesures pactades amb el PSC està pendent d'inici o no es pot realitzar, segons admet el text.

El Govern ha volgut destacar els avenços dels últims mesos en diversos àmbits. Apunten la renovació d'equipaments mèdics dels centres SISCAT, l'augment de places en residències per a persones amb discapacitat, l'increment de places de Mossos, la gratuïtat de l'I-2, la convocatòria d'ajuts per a l'autoconsum d'energies renovables i el desplegament de l'empresa energètica, entre altres.

A més, subratllen que ja s'ha signat el protocol per garantir la redacció i finançament del projecte de la Ronda Nord i s'ha constituït la comissió tècnica per a millorar l'Aeroport del Prat, dues de les grans condicions que el PSC va posar per a aprovar els comptes. La tercera condició era l'aprovació del pla director urbanístic del macrocomplex recreatiu del Hard Rock, que encara està pendent.

Fonts del PSC han apuntat que fins que no hagin pogut analitzar bé les dades presentades no donaran "cap xifra per bona", per bé que l'informe sí que demostra que hi ha "compromisos rellevants" que han quedat pendents. De fet, el PSC reitera que el compliment d'aquests acords és una condició fonamental per poder engegar les negociacions per als comptes del 2024.

Compliment amb els comuns

En el cas d'En Comú Podem, la xifra de mesures completes en la totalitat és del 74%, de les iniciades però no culminades encara hi ha un 25%, mentre un 1% de mesures que no es podrà realitzar. L'executiu destaca diversos acords complerts: l'actualització de l'índex de renda de suficiència en un 8%, els prop de 130 milions d'euros en ajuts per al lloguer, l'impuls per a la construcció de 2.155 habitatges de lloguer social, l'aprovació de l'avantprojecte de llei de l'impost sobre emissions portuàries de grans vaixells, la modificació de l'impost de patrimoni per recaptar a les grans fortunes i els 20 milions d'euros per al desplegament del pla de prevenció del suïcidi.

Els comuns consideren que en la reunió van poder constatar "un incompliment palmari" del seu acord. El portaveu d'En Comú Podem al Parlament, David Cid, s'ha queixat aquest dimarts que van acordar amb el Govern que es garantiria l'accés a tots els centres de primària en menys de cinc dies i ha afirmat que l'executiu ja els ha avançat que només es podrà fer en el 68% dels centres. També denuncien com a acord incomplet el compromís de garantir el servei de dentista públic amb setze odontòlegs.