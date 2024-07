La gran majoria dels catalans defensa garantir drets als migrants instal·lats a Catalunya, segons el CEO

Una àmplia majoria dels catalans són partidaris de garantir drets a les persones migrades instal·lades a Catalunya de manera estable i regular, segons la primera Enquesta Sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). El 87% defensa que han de poder cobrar el subsidi si es queden a l'atur, el 77% que han de poder votar a les eleccions municipals, el 75% que han d'accedir a la nacionalitat, i el 72% el dret al reagrupament familiar i al vot a les eleccions supramunicipals.

Tot i això, gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa persones migrades, i la majoria considera que reben "més del que aporten" i que les lleis són massa laxes. L'enquesta del CEO publicada aquest dijous es basa en una mostra de 6.767 persones majors de setze anys residents a Catalunya feta via web a mitjans de març.

De cara a la integració, més del 90% dels enquestats creu que és molt o bastant important que paguin impostos, tinguin feina i tinguin els mateixos drets que la resta. Un 70% pensa que és molt o bastant important el dret a vot. La llengua (tant el català com el castellà) són percebuts com a importants per la integració per un 80% dels enquestats. I un 88% creu que l'adaptació als costums de Catalunya és important.

Un 40% de les persones enquestades opina que en general la societat catalana tracta bé a les persones migrades que viuen a Catalunya i un 38% pensa que ni bé ni malament. Només un 12% creu que malament. Sis de cada deu (58%) persones enquestades nascudes a Catalunya o a una altra comunitat autònoma de l'Estat afirmen que es relacionen diàriament o gairebé tots els dies amb persones migrades. Dos de cada deu (23%) ho fa com a mínim una vegada al mes.

📊 Avui ha entrat al Registre d'Estudis d'Opinió (REO) l'Enquesta #Sociopolítica de 2024, la voluntat de la qual és conèixer l'opinió dels catalans i catalanes sobre qüestions relacionades amb la immigració i l’educació #dadesCEO



🧐 Consulta-la al web 👉https://t.co/RHwYScrYmF pic.twitter.com/RfstUzOjiY — CEO. Centre d'Estudis d'Opinió (@ceopinio) July 4, 2024

La meitat creu que hi ha massa migrants

D'altra banda, gairebé la meitat dels catalans (48%) creu que hi ha massa migrants. Una de cada quatre persones enquestades indica que hi ha els que són necessaris i un 4% que en fan falta més. La percepció que el volum de persones migrades és "excessiu" és molt més estesa entre els simpatitzants dels partits de dreta i extrema dreta. Destaquen els casos d'Aliança Catalana (el 97%) i Vox (el 88%), i així com més de la meitat dels simpatitzants de PP i Junts (el 62%, respectivament).

En relació amb la percepció sobre impostos pagats i serveis rebuts, el 31% creu que en reben més i el 29% creu que molt més del que aporten, sumant així el 60%. Són molts menys els que creuen que reben tant com aporten (26%), o menys o molt menys del que aporten (11%). D'altra banda, un 56% considera que el fenòmen té un efecte negatiu o molt negatiu en la qualitat dels serveis públics, i un 38% creu que positiu o molt positiu.



En canvi, més de la meitat dels catalans està molt o bastant d'acord que els estrangers fan les feines que els catalans no volen fer i que l'arribada de persones migrades contribueix al desenvolupament econòmic. Ara bé, un 54% està molt o bastant en desacord que els migrants "treuen llocs de treball als catalans", reflecteixen les conclusions del CEO.