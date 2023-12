La Grossa de Cap d'Any 2023: horaris, premis i tots els detalls del sorteig

Un any més, Loteries de Catalunya porta el tradicional sorteig de la Grossa de Cap d'Any, l'alternativa de la Generalitat a la Grossa de la Loteria Nacional, que aquest any arriba a l'onzena edició. El famós capgròs d'Alella, inspirat en l'exjutgessa de pau Roser Arenas, repartirà diumenge milers d'euros a Catalunya. A continuació, us deixem tota la informació necessària per no perdre't ni un detall d'una de els rifes més consolidades de Catalunya.

Aquest any s'han posat a la venda un total de 100.000 números (del 00000 al 99999) amb un total de 50 sèries. Des de ja fa diverses setmanes es poden adquirir les butlletes als punts de venda habituals de Loteries de Catalunya i també en algunes cadenes de supermercats.

Quin dia és el sorteig i per on es podrà veure?

Aquest any, el sorteig de la Grossa de Cap d'Any serà aquest diumenge i es podrà veure per TV3 pels volts de les 12:00 hores. El programa dedicat a la rifa el presentaran Anna Simón, Carles Xuriguera i Fel Faixedas i durarà una hora, aproximadament.

Els premis

La Grossa de Cap d'Any reparteix cinc premis amb diferents valors, si bé en total hi ha vuit números premiats perquè hi ha més d'un quart i cinquè premi. Cada bitllet costa 10 euros i el primer premi atorga 200.000 euros; el segon premi 65.000; el tercer, 30.000 euros; i després hi ha dos quarts que atorguen 10.000 euros per bitllet i tres cinquens que donen 5.000 euros per bitllet.

A diferència del sorteig de la Loteria de Nadal, a la Grossa de Cap d'Any s'extreuen els números d'un en un. És a dir, surten cinc boles -que van del 0 al 9- per conformar cada número premiat.



Fins quan es pot cobrar la Grossa de Cap d'Any

Els bitllets premiats pel sorteig de la Grossa de Cap d'Any es podran començar a cobrar a partir de la tarda del dimarts 3 de gener i es podrà fer fins al 30 de març, ja que tenen 90 dies de validesa.