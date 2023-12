La Grossa de Cap d'Any 2023: tots els números premiats del sorteig

El sorteig de la Grossa de Cap d'Any ha deixat premis en diversos punts de Catalunya. L'onzena edició de la rifa impulsada per la Generalitat de Catalunya havia posat a la venda novament 100.000 números amb un total de 50 sèries. El famós capgròs d'Alella, inspirat en l'exjutgessa de pau Roser Arenas, ha repartit aquest diumenge dia 31 milers d'euros pel territori. Consulta a continuació tots els números premiats i on ha tocat la Grossa.

El primer premi del Sorteig de la Grossa de Cap d'Any ha estat pel número 08702 i cada bitllet és premiat amb 200.000 euros. S'ha repartit a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i també per internet, i si també ha deixat altres premis associats. En aquest cas, només hi ha 50 bitllets guanyadors, i la probabilitat d'estar entre els premiats és d'1 entre 100.000.

En aquest sentit, per aquells qui tinguin la butlleta superior o inferior (08701 i 08703), la dotació és de 2.000 euros per bitllet; en el cas que coincideixin les quatre últimes xifres 1.000 euros; si la coincidència és en els tres últims dígits 250 euros; si els dos últims nombres són iguals 35 euros; i per les butlletes acabades en 2, toquen 10 euros, l'import pel qual es comprava.



El segon número premiat s'ha venut a Barcelona, així com a les Roquetes (Garraf) i a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès): ha estat el 50913, amb una dotació econòmica de 65.000 euros per bitllet. Els nombres superiors i inferiors (50912 i 50914) s'enduen 650 euros; si coincideixen pels quatre últims dígits, toquen 300 euros per bitllet; 75 euros en el cas que els tres números coincideixin; i 25 euros per les bitlletes acabades en 13.



El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any 2023 és pel número 01411, venut especialment a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), però també a Salt (Gironès), Calaf (Anoia), Badalona (Barcelonès) i a Molins de Rei (Baix Llobregat). Compta amb una dotació per bitllet de 30.000 euros; 500 euros pels immediatament superiors i inferiors (01410 i 01412); 200 euros si coincideixen les quatre últimes xifres; en el cas que els tres últims nombres siguin iguals 35 euros; i 20 euros per les butlletes acabades en 11.



El quart premi ha estat per dos números: el 80243, venut a Agramunt (Urgell) i per internet, i el 08300, repartit íntegrament a Manresa (Bages). Els bitllets guanyadors tenen un premi de 10.000 euros; i els nombres immediatament superiors i inferiors (80242 i 80244, i 08301 i 08299) s'enduen un premi de 200 euros. En el cas que coincideixin els quatre últims dígits el premi és de 100 euros per bitllet; si els tres nombres finals són iguals, toquen 30 euros; i 15 euros en el cas dels bitllets acabats en 43 o 00.

Finalment, el cinquè premi del sorteig de Cap d'Any ha estat per tres números: el 04501, que s'ha venut a Vilafranca del Penedès, l'Hospitalet de Llobregat i per internet; el 39639, repartit a Roses (Alt Empordà), Terrassa (Vallès Occidental) per internet; i el 34975, que ha tocat a Puig-reig (Berguedà) i Parets del Vallès (Vallès Oriental). En aquest cas, la dotació econòmica pels bitllets premiats és de 5.000 euros. Pels bitllets superiors i inferiors toquen 150 euros; si coincideixen els quatre últims dígits, són 75 euros; 25 euros si els tres últims nombres són iguals; i 10 euros per les butlletes que acaben 01, 39 o 75.



La Grossa amb La Dooble

Abans del sorteig en directe, TV3 ha comunicat els resultats del sorteig digital de La Dooble, els sis números guanyadors i les entitats guanyadores. Es tracta de l'alternativa catalana a les participacions tradicionals de Nadal, amb una millor experiència de gestió i pensada especialment per a les entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre oficial d'entitats que els correspongui.



En aquest cas, el primer premi ha estat per l'Agrupament Escolta i Guia Sant Ramon Nonat de Sant Boi de Llobregat amb el número 08830. S'han repartit un milió d'euros entre totes les participacions que ha fet aquesta entitat, la qual a més ha guanyat 30.000 euros del sorteig promocional.

Els segons premis de 250.000 euros cadascun han estat pel Club Handbol Mora la Nova (Ribera d'Ebre) amb el número 68943 i per a la Penya Barcelonista de Vidreres (La Selva) amb el 16913. Els tercers premis dotats amb 100.000 euros han anat a l'ACN de Cerdanya amb el número 17520, al Futbol Club Oló de Santa Maria d'Oló (Moianès) amb el 03547 i per l'Associació Amats de Mataró (Maresme) amb el 25478.