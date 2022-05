Un grup autodenominat Acció per la Independència reivindica el sabotatge a les vies de l'AVE entre Barcelona i Figueres

El grup autodenominat Acció per la Independència ha reivindicat el sabotatge a les vies de l'AVE de diumenge entre Vilobí d'Onyar i Figueres, que va provocar nombrosos retards als trens de la línia Barcelona-Figueres. La plataforma assegura en una piulada a Twitter que va ser una acció "no violenta i coordinada" per protestar contra "Espanya, el govern català, els partits i entitats". "No acatem la rendició", afirmen en una publicació on hi ha imatges de l'acció a les vies amb pancartes i banderes independentistes. Els CDR ha compartit la publicació a les xarxes socials.

Els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres /Vilafant van registrar diumenge retards de més d'una hora per una actes vandàlics que es van produir de matinada al tram que va de Vilobí a la capital altempordanesa. Els autors del sabotatge van fer tres accions simultànies i van cremar arquetes de cablejat en diferents punts de la via, a la zona d'Aiguaviva (Gironès). El Centre de Control d'Adif va informar de la incidència cap a la una de la matinada i els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per identificar-ne els autors.

Aquest dimecres Acció per la Independència ho ha reivindicat a través de les xarxes. Ho ha fet en una piulada a Twitter i també amb un comunicat. En aquest sentit, asseguren que va ser un acte de sabotatge en protesta pel "mal servei de les empreses operadores", que va ser una acció "coordinada i intencionada" però que, en cap cas, es van posar en risc les persones i que vol denunciar el "menysteniment, la violència i la persecució que exerceix Espanya contra Catalunya".



L'acció, però, també s'adreça al Govern català, als partits i les entitats. "Seguim en lluita" i 'No acatem la rendició" són dos dels lemes que hi reivindiquen. Els CDR han compartit la publicació a través de Telegram.