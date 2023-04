El Grup Godó cessa Jaume Peral com a director de Rac1

El Grup Godó ha destituït Jaume Peral com a director de les emissores Rac1 i Rac105. El grup de comunicació vol que l'emissora estigui dirigida per un perfil més enfocat a la gestió i menys editorial.



La propietat de la cadena ha comunicat en els últims dies la decisió a Peral, que al seu temps ho ha posat en coneixement dels treballadors per correu electrònic. Segons avança El Nacional, el directiu apunta en aquesta comunicació que "l'empresa considera oportú incorporar un perfil més enfocat a la gestió i no tant als continguts editorials".

"Me'n vaig content, amb un rècord d'audiència històric, rècord també en ingressos publicitaris, i tot de canvis a la graella que han funcionat i ens han enfortit", ha detallat el directiu a l'Ara.

El dirigent de la ràdio líder a Catalunya deixarà el càrrec el 30 d'abril. El dia 1 de maig, coincidint amb el 23è aniversari de l'emissora de ràdio, agafarà les regnes del vaixell un nou director. Sobre el relleu de Peral encara no ha transcendit cap informació. Xavier de Pol, director general de Negocio Media, és qui haurà de prendre aquesta decisió.

Això no obstant, i segons fonts del Grupo Godó consultades per El Nacional, la direcció de Rac1 i Rac105 es dividiria en dos rols executius. D'una banda, un director amb un perfil de gestió empresarial i, per altra banda, un sotsdirector responsable dels continguts editorials.



En l'òrgan directiu des de 2018

El periodista va entrar a la ràdio del Grup Godó al gener del 2018 com a subdirector uns mesos després de deixar la direcció de TV3 en mans de Vicent Sanchis. Ho fa ser fins al març de 2019, sota la direcció de Ramon Rovira.

En aquell moment va ascendir a la direcció de les emissores, en substitució del fins aleshores director. Aquest va passar a ser adjunt a la presidència del Grup Godó. Peral marca amb Rac1 com a emissora líder a Catalunya, com ja ho era quan va assumir el càrrec.