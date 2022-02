Històrica medalla de plata de Queralt Castellet als Jocs d'Hivern de Pequín

La rider sabadellenca Queralt Castellet ha fet història en l'esport català de neu després de guanyat la medalla de plata en la prova de halfpipe als Jocs Olímpics d'Hivern de Pequín 2022. Castellet és la primera esportista catalana de la història que guanya una medalla en una proba de les Olimpíades hivernals i la cinquena de la delegació de l'Estat espanyol. La catalana no ha començat amb bon peu amb una discreta primeraronda però s'ha assegurat la segona posició amb una impressionant segona ronda, on ha obtingut una puntuació de 90.25.

A la primera ronda, Castellet ha fet un bon exercici però sense arriscar massa, ha aconseguit una puntuació de 69,25 i s'ha situat setena. A la segona ronda, la catalana ha signat vols amb més amplitud i trucs molt més complicats, el que li ha donat 90.25 punts, col·locant-se ja en segona posició. A l'última ronda, ha fet 78.25 punts.

Castellet assoleix així la primera medalla per a la delegació de l'Estat espanyol als Jocs Olímpics d'hivern de Pequín 2022 amb aquesta plata a la prova de halfpipe de surf de neu (taula de neu) disputada aquest dijous. La rider catalana ha declarat a Zhangjiakou que està "emocionada" i molt feliç després d'acabar segona en una prova que va guanyar la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim.

Castellet participa en els seus cinquens Jocs, i és la primera catalana en aconseguir medalla i la cinquena medalla olímpica d'una delegació espanyola en tota la història dels Jocs Olímpics d'hivern, després de l'or de Francisco Fernández Ochoa en esquí alpí, a Sapporo1972 ( Japó); i el bronze de la seva germana Blanca en el mateix esport a Albertville (França) i de Regino Fernández -en boardercross de surf de neu- i de Javier Fernández -en patinatge artístic-, en els passats Jocs de PyeongChang ( Corea del Sud), fa quatre anys.

"Estic emocionada, estic molt feliç; ha estat un dia increïble; he aconseguit la medalla. Yuuuhh!!", va exclamar Queralt, en declaracions facilitades a Efe des de Zhanggjiakou per la Reial Federació Espanyola d'Esports d'Hivern (RFEDI).

"Ha estat increïble, he començat una mica malament i després m'han vingut tots els nervis, però he estat capaç d'aconseguir la ronda que volia, a la segona; una ronda per la qual he estat treballant molt, molt de temps. Molts anys. Estic molt feliç", va manifestar Queralt a la Xina només capturar la medalla de plata.

Castellet, als seus 32 anys, té un currículum espectacular. Ha fet 17 podis a la Copa del Món, dues medalles en mundials (plata el 2015 i bronze el 2021) i molts èxits als prestigiosos X-Games (dues plates i un or).​