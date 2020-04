Iceta, a favor que els presos polítics passin el confinament a casa

El líder del PSC, Miquel Iceta, s'ha mostrat a favor que els presos polítics passin el confinament a casa. En una entrevista a Ràdio 4, Iceta ha afirmat que "tots els presos en tercer grau han de passar el confinament a casa i els que treballen fora també. No s'han de fer distincions entre els presos". En aquest sentit, ha admès "no entendre" la comunicació del Tribunal Suprem que advertia que es podia incórrer en risc de prevaricació si es permetia que els polítics presos passessin el confinament en els seus domicilis.



"Sempre espero que el Suprem sigui una cosa així com l'última instància i que es pronunciï quan hi hagi decisions que consideri que no han respectat la legalitat. En aquest cas hi va haver una espècie d'actuació preventiva que jo, la veritat, no vaig entendre gaire", ha continuat.

Per a Iceta, si el govern de coalició supera aquesta emergència, és probable que sobrevisqui durant tot el mandat

A més, el polític ha demanat que després de l'emergència sanitària el Procés no sigui "el tema prioritari", ha subratllat la importància de la cooperació entre els govern català i espanyol i ha avalat la represa de la taula de diàleg un cop superada la crisi.



El primer secretari del PSC ha respost a la demanda del president de la Generalitat, Quim Torra, de recuperar competències: "No acabo d'entendre quines competències. Té una mica més de les que tenia", ha afirmat. Segons Iceta, Torra té ara "competències reforçades" perquè té a les seves mans el sector privat. A més, ha negat que la centralització de compra de material sanitari no permeti a les comunitats autònomes adquirir-ne pel seu compte.

D'altra banda, Iceta ha afirmat que si el govern de coalició supera aquesta emergència, és probable que sobrevisqui durant tot el mandat. "Si ha sobreviscut es mantindrà unit, tot i que una crisi així genera tensions", ha continuat. Quan la situació ho permeti, el polític s'ha mostrat partidari d'abordar la reconstrucció socioeconòmica amb pactes amb l'oposició.

Junqueras es querella contra el Tribunal Suprem

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha presentat una querella contra el Tribunal Suprem per "coaccions, amenaces i contra els drets cívics fonamentals" en relació a l'avís que el tribunal va emetre alertant els funcionaris de les conseqüències que podia tenir la decisió de permetre el confinament dels presos a casa. La querella assenyala que l'avís és "un immerescut atac a la separació de poders, a la llibertat en la presa de decisions independents i a la neutralitat dels funcionaris", a banda d'atacar els drets civils de Junqueras, segons ha avançat TV3 i recull l'ACN.



El tribunal va difondre un missatge on avisava que si les juntes de tractament avalaven que els presos independentistes passessin la quarantena a casa podrien incórrer en prevaricació i es demanava que s'identifiqués els funcionaris que prenien la decisió.