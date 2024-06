Illa assegura que el Govern espanyol donarà resposta a la "singularitat" catalana en finançament

Conscient que la carpeta del finançament serà clau per desbloquejar la seva possible investidura com a president de la Generalitat, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha manifestat aquest dissabte que el Govern espanyol té voluntat de "donar resposta a la singularitat de Catalunya", en aquest àmbit. Sense concretar, però, si això implica arribar al "finançament singular" que reclama ERC i que comporta que la Generalitat recapti el 100% dels impostos i en tingui plena capacitat normativa.

En la 15a Assemblea de la Federació del PSC del Baix Llobregat, que s'ha celebrat a Gavà, Illa, ha defensat una "millora del finançament" de Catalunya i ha assegurat que el Govern espanyol "ajudarà en aquesta tasca". "Catalunya no pot ser la tercera en aportar recursos i la catorzena en rebre'n. No és cap privilegi el que demanem, és una qüestió de justícia", ha apuntat. Bàsicament ha defensat l'anomenat principi d'ordinalitat, que ja reivindicava en la campanya per a les eleccions al Parlament del 12 de maig.

"Sabem que el Govern d'Espanya té voluntat d'escoltar-nos perquè vol donar una resposta a la singularitat de Catalunya i a la pluralitat d'Espanya. Però necessitem un Govern per posar-nos a la feina", ha continuat el líder del PSC, que ha reclamat "sensatesa, compromís i responsabilitat" als partits per evitar el bloqueig.

Illa ha reafirmat el seu compromís de liderar una nova etapa política a la Generalitat "que es decidirà a Catalunya i des de Catalunya, sense barrejar carpetes i treballant per arribar com més aviat millor a posar en marxa un nou Govern".

Després d'apuntar que Catalunya "no es mereix estar bloquejada", Illa ha apel·lat a un "pacte entre diferents" per disposar d'un millor finançament "com més aviat millor": "No tots estem d'acord a millorar la nostra educació?, no estem tots d'acord a millorar la nostra sanitat? No tots volem un futur amb més oportunitats per als nostres fills?”, s'ha preguntat.

Salvador Illa ha promès que no jugarà "amb l'esperança ni amb el futur de Catalunya", sinó que anirà "amb la veritat per endavant" mantenint els seus compromisos de "no explorar cap via alternativa a un Govern progressista" a Catalunya i d'excloure'l la ultradreta, tant la d'Aliança Catalana com la de Vox.

Què diu ERC?

Justament aquest mateix dissabte, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha aprofitat el Consell Nacional celebrat pel partit per reiterar al líder del PSC que el finançament singular és "el mínim exigible" per arribar a acords per a una investidura i ha subratllat que, si s'hi neguen, serà "molt difícil" comptar amb el suport dels republicans.

Rovira ha subratllat que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, "ha de moure fitxa" en aquesta qüestió i ha remarcat que, ara mateix, la clau de la investidura "és més en mans de Sánchez que en mans d'Illa". Rovira també ha advertit que ERC "no cedirà a cap pressió" i ha subratllat que no tenen "cap pressa" per arribar a pactes. La setmana vinent, en tot cas, començaran les converses formals dels republicans tant amb el PSC com en Junts per abordar la investidura. Unes negociacions que previsiblement seran llargues.