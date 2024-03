La proposta del nou model de finançament: el Govern vol que Catalunya recapti el 100% dels impostos

Amb la precampanya i la campanya de les eleccions anticipades del 12 de maig de fons, el Govern ha presentat aquest dimarts una nova proposta de finançament per Catalunya, l'eterna pedra a la sabata dels diferents governs que han passat per la Generalitat i una de les prioritats del president de l'Executiu, Pere Aragonès.



A grans trets, el nou model singular preveu recaptar el 100% dels impostos que es generen al país, enfront del 9% actual. Així doncs, Catalunya tindria una "sobirania fiscal plena". La proposta serà una de les cartes electorals que jugarà ERC als comicis al Parlament del 12 de maig. L'actual model de finançament autonòmic acumula una dècada caducat i abordar la seva reforma era un dels compromisos de l'acord entre Esquerra i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez.

Amb el nou model, la Generalitat passaria d'ingressar els 25.616 milions que va rebre el 2021 a 52.000 milions

L'encarregada d'elaborar el nou model de finançament singular ha estat la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, que aquest dimarts n'ha donat més detalls en una roda de premsa. A banda de recaptar tots els tributs que es generen a Catalunya -com l'IVA, l'IRPF, l'impost de societats o els impostos especials-, també preveu aportacions econòmiques a l'Estat i a un fons de reequilibri territorial.

D'aquesta manera, la Generalitat preveu ingressar el doble que amb el sistema de finançament actual. Concretament, passaria d'ingressar els 25.616 milions que va rebre el 2021 a 52.000 milions. A més, Mas assegura que és una proposta compatible amb l'Estatut, la Constitució espanyola i el dret comunitari. "És viable tant des d'un punt de vista tècnic com jurídic, només es tracta de voluntat política", ha assegurat la consellera, que ha recordat que la proposta compta amb el suport dels sectors econòmics i socials del país.



Mas ha dit que es tracta d'un canvi de paradigma, "d'un gir de 180 graus per deixar enrere un model injust". "És una proposta justa, raonable i imprescindible", ha dit la consellera. Al mateix temps, ha assegurat que amb el nou model, la Generalitat "seria la reposable directa tant de les despeses com dels ingressos públics".

Fons de reequilibri territorial

La clau del nou model de finançament que proposa el Govern és un fons de reequilibri territorial destinat a les autonomies amb menor capacitat econòmica i una transferència a l'Estat com a contraprestació pels serveis que es presten a Catalunya, com Defensa o administració de justícia. Unes condicions que s'hauran de negociar amb l'Estat.

Mas ha recordat que a l'Estat ja conviuen diferents règims de finançament, com el model basc i navarrès, i que actualment Catalunya és el tercer territori que més aporta en termes per càpita al finançament estatal, però el desè a rebre. Això, ha dit Mas, s'agreuja si es té en compte que el cost de vida a Catalunya és més elevat.