Economia eleva a gairebé 22.000 milions el dèficit fiscal de l'Estat amb Catalunya

La diferència entre el que Catalunya aporta a l'Estat i el que rep de recursos públics no ha parat d'augmentar en els últims anys, i el 2021 es va arribar a màxims històrics. El Departament d'Economia i Hisenda ha xifrat en 21.982 milions (9,6% del PIB) el dèficit fiscal del Govern espanyol amb Catalunya. En altres paraules, el 2021 cada català va aportar de mitjana a l'Estat 2.831 euros més dels que va rebre.

Es tracta d'una xifra rècord, ja que el dèficit fiscal l'any 2019 va ser de 20.203 milions (8,5% del PIB) i el 2020 de 20.772 milions (9,8%). El 2021, es va elevar a 21.982 milions. Així, la Generalitat va aportar el 19,2% dels ingressos mentre que només en va rebre el 13,6% de la despesa. Per persona, el dèficit va ser de 2.632 euros el 2019; 2.670 euros, el 2020, i 2.831 euros, el 2021.

La consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, ha denunciat durant la presentació de les dades que la diferència entre el que Catalunya aporta a l'Estat i el que rep representa una "pèrdua de recursos" que afecta des de l'atenció sanitària, fins a l'educació o el servei a Rodalies.

Per això, ha criticat "un ofec financer sostingut, injust i deliberat" causat per un sistema finançament "caduc". Mas ha dit la mitjana dels darrers 35 anys situa el dèficit en un 8,1%, el que demostra que s'ha convertit en un problema "estructural". Al mateix temps, ha denunciat que "hi ha una voluntat política per limitar l'actuació i l'autogovern de Catalunya".

50% del pressupost de la Generalitat

El Departament d'Economia i Hisenda ha presentat aquest dilluns en roda de premsa els resultats de la balança fiscal actualitzada dels anys 2020 i 2021 mitjançant el mètode de flux monetari, que mesura l'impacte econòmic generat per l'activitat del sector públic central en un territori.

Sobre la darrera xifra del dèficit fiscal, Mas l'ha titllat "d'escandalosa" i ha assegurat que equival al 50% del pressupost de la Generalitat o al pressupost dels de Salut, Educació i Drets socials sumats. "Cal dir prou i exigir un tracte just", ha apuntat la consellera d'Economia, que ha exigit la "reversió d'aquest greuge" i "una relació bilateral que posi fi a aquesta sagnia que fa temps que dura".

Mas també ha advertit que les dades presentades aquest dilluns pel Departament d'Economia són estimades, ja que segons ha denunciat, el Ministeri d'Hisenda no els ha facilitat les dades reals. Tot i això, els càlculs fets pel seu departament estan avalats pel Consell Assessor de Política Econòmica del Govern català, format per experts. En aquest sentit, la consellera ha reclamat més transparència a l'Estat.