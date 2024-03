Aragonès signa el decret de convocatòria de les eleccions del 12 de maig

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha signat el decret de convocatòria de les eleccions del 12 de maig i de dissolució del Parlament. La firma del document ha tingut lloc aquest dilluns a la Sala de Diputats de Palau i ho ha fet acompanyat la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, i el secretari de l'executiu, Xavier Bernadí. A partir d'ara, el Govern passa a estar en funcions.

El president va anunciar dimecres passat l'avançament de les eleccions, després que el Parlament tombés els pressupostos del 2024, en aprovar-ne les esmenes a la totalitat de Junts i Catalunya en Comú. Tot i l'acord amb el PSC per tirar endavant els comptes, el veto dels comuns -amb l'argument del Hard Rock- va impossibilitar que es tramitessin a la cambra, i això va precipitar la decisió del president. El PSC, Esquerra i Junts ja estan escalfant els motors per una precampanya i campanya per veure qui manté o recupera la Presidència de la Generalitat.

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publicarà dimarts el decret de convocatòria del 12-M. I, a partir d'aquí, comencen a comptar els 54 dies que, segons la LOREG -la llei electoral espanyola que regula les eleccions a Catalunya-, han de passar entre la convocatòria, i la dissolució del Parlament, i el dia de la cita electoral.

D'aquesta manera, el vot per correu es podrà sol·licitar des de dimarts fins a 10 dies abans de les eleccions, o sigui, fins al 2 de maig. I els vots es podran començar a emetre des del 22 d'abril i fins al 8 de maig. Pel que fa a les candidatures, s'hauran de presentar entre els dies 3 i 8 d'abril, i els sortejos de les meses electorals es faran del 13 al 17 del mateix mes.

La campanya començarà la nit del dijous 25 al divendres 26 d'abril, i acabarà el divendres 10 de maig, 15 dies després. L'endemà, dissabte 11 de maig, és la jornada de reflexió, la vigília de les eleccions.