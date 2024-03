Pere Aragonès: "El 12 de maig cal decidir si volem un president de Catalunya o un delegat de la Moncloa"

Pocs dies després de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, de la fallida negociació pressupostària i de l'avançament electoral a Catalunya, Pere Aragonès ha donat el tret de sortida al període de precampanya que ha truncat les ja espinoses relacions entre les formacions d'esquerres catalanes.

Acompanyat pel president d'ERC, Oriol Junqueras, i per tots els membres del Govern, el president de la Generalitat ha mostrat múscul aquest dissabte i ha llançat dures crítiques contra Junts, PSC i Comuns en un acte que ha superat l'aforament de l'auditori situat en l'edifici Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya: "Hem d'assenyalar la irresponsabilitat d'aquells que, per tàctiques partidistes, han impedit que tiressin endavant els millors pressupostos en la història del nostre país".

De fet, el candidat d'ERC a les pròximes eleccions catalanes ha assegurat que no els preocupen "les condicions materials de la ciutadania" quan els seus interessos estan en joc. "Si hagués depès de Junts o del PSC, avui no entraria en vigor el topall als preus de lloguer. I dels Comuns tampoc, perquè a última hora se'ns despisten", ha retret Aragonès, fent referència a la negativa d'En Comú Podem al Parlament, justificada amb el macroprojecte del Hard Rock.

En aquesta mateixa tònica, Junqueras ha sostingut que "volien oferir els millors pressupostos", que no eren "només diners", sinó "solucions per al dia a dia" de la gent. El president d'ERC ha reivindicat l'amnistia, la justícia social i la independència i no ha tingut "escrúpols" a l'hora de dir que volen guanyar els comicis del 12 de maig per no "dependre mai dels vots d'aquells que posen per davant el seu egoisme a les necessitats de la nostra pàtria".

Pere Aragonés i Oriol Junqueras en l'acte d'ERC a la UPC. — Enric Fontcuberta / EFE

La decisió significativa del 12-M

En la recta final de la seva intervenció, Aragonès ha remarcat que la ciutadania ha de prendre una decisió transcendental a les urnes: "El pròxim 12 de maig cal decidir si volem un president de Catalunya o un delegat de la Moncloa". Segons ell, aquest últim no "es plantarà davant de Pedro Sánchez per a demanar l'amnistia o el traspàs de Rodalies".

Aragonès s'ha vanagloriat de la lluita del seu partit "contra la repressió" i de les fites aconseguides durant la seva legislatura, entre els quals hi ha l'alliberament dels presos polítics, l'eliminació del delicte de sedició i la recentment aprovada llei d'amnistia. També ha recordat que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va dir que no hi hauria "ni amnistía ni nada de eso" i que ara precisament van a pel "eso".

En la vigília de l'aniversari de la fundació d'ERC, Aragonès ha afirmat que vol continuar sent el president de la "Catalunya sencera" i ha demanat el suport ciutadà per continuar apostant per la llengua com a "ciment de la cohesió social del país", per l'audiovisual, per la cultura, la sanitat i l'educació.

En l'acte "Guanya Catalunya" també han intervingut la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta; la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, i la diputada Teresa Jordà. Així mateix, s'han projectat dos missatges de la secretària general, Marta Rovira, i de Ruben Wagensberg, tots dos exiliats a Suïssa.