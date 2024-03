El PSC escull Illa com a cap de llista a les eleccions del 12-M i el ratifica com a primer secretari del partit

Salvador Illa serà el cap de llista a les eleccions del 12 de maig al Parlament. Com es donava per segur, així ho ha escollit la militància del PSC durant el seu XV congrés, que durant tot el cap de setmana se celebra al Palau de Congressos de Barcelona. Illa ha rebut el suport per aclamació de les bases socialistes per ser el candidat a les eleccions. A més, el PSC també l'ha ratificat, també per aclamació, com a primer secretari, després que no hi hagués més noms que s'hi postulessin.

La votació del cap de llista s'ha fet a mà alçada, per primera vegada a la història dels congressos del PSC. Illa aspira a tornar a guanyar les eleccions, com ja va fer el 2021, amb l'esperança de poder presidir la Generalitat i acabar amb "10 anys perduts" de governs independentistes. El PSC va modificar divendres l'ordre del dia del congrés per votar i proclamar Illa com a candidat a les eleccions del 12-M. La votació s'ha fet a mà alçada, junt amb la ratificació del mateix Illa com a primer secretari del partit.

La nova executiva

Illa ja ha anat tancant alguns dels noms que formaran part de la nova executiva del PSC, que serà continuista. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, serà la portaveu del partit; i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'adjunt a la primera secretaria del partit i president del consell d'alcaldes. Miquel Iceta continuarà com a president del PSC. I un altre dels noms que ja han estat confirmats és el de Lluïsa Moret, a qui Illa ha proposat ser la seva número 2. Si el partit ho avala diumenge, la presidenta de la Diputació de Barcelona i també alcaldessa de Sant Boi de Llobregat serà viceprimera secretària del PSC.

Objectiu: governar

De cara a les eleccions, la intenció del PSC no és només reeditar la victòria del 2021, sinó aconseguir arribar a una presidència de la Generalitat que no tenen des del 2010. En aquest sentit, en el full de ruta que s'aprova al congrés s'hi pot llegir que "Catalunya es mereix obrir una nova etapa de mirada llarga amb el lideratge i l'equip de govern del PSC al capdavant d'una Generalitat que recuperi la confiança institucional de tota la ciutadania".

Els socialistes creuen que a Catalunya s'està obrint "un nou cicle" i s'han proposat guanyar-hi centralitat. En el full de ruta també plantegen una millora del finançament autonòmic, així com un reforç de l'autogovern i defensen el model federal.