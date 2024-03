El PSC reforça el lideratge d'Illa per preparar el seu assalt a la Generalitat

Amb l'objectiu d'escenificar el reforç del lideratge de Salvador Illa i aprovar un nou full de ruta després d'haver recuperat l'hegemonia electoral a Catalunya, el PSC celebrarà aquest cap de setmana el seu 15è congrés amb una intenció de fons molt clara: preparar l'assalt a la Generalitat. La cita, que té com a escenari el Palau de Congressos de Barcelona, s'allargarà des de divendres a la tarda fins a diumenge al migdia, i comptarà amb Pedro Sánchez a l'acte de cloenda i amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'obertura. La previsió és que reuneixi unes 2.000 persones, entre els delegats del partit i els convidats.

Primer secretari dels socialistes catalans des del conclave de desembre del 2021, tot i que aleshores ja feia gairebé un any que de facto era el líder del partit, Salvador Illa serà entronitzat novament al càrrec dissabte al migdia, en el que serà un simple tràmit, ja que la seva és l'única candidatura. En qualsevol cas, l'acte suposarà un nou reforç a un lideratge d'Illa ara mateix totalment consolidat a nivell intern i una nova plataforma de projecció per al seu gran objectiu polític a curt termini: arribar a la presidència de la Generalitat, un càrrec que el PSC no té des del 2010.

La recepta d'Illa per aconseguir-ho és clara: crítica dura al Govern; atac als partits independentistes per la "dècada perduda" que, segons la seva formació, ha estat el Procés; voluntat d'assolir "grans consensos" per deixar enrere, definitivament, la política de blocs; capacitat de diàleg i estabilitat institucional -com mostren els acords dels dos darrers pressupostos de la Generalitat- i promeses de "prosperitat" basades en un model de creixement econòmic amb apostes com l'ampliació de l'aeroport del Prat.

A banda de la ratificació d'Illa, el congrés del cap de setmana també escollirà l'executiva que l'acompanyarà -la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, es convertirà en la viceprimera secretària- i validarà l'estratègia del partit. Però està clar que la prioritat serà posar la maquinària de la formació a punt per a les properes eleccions al Parlament, que en principi s'haurien de celebrar el febrer de l'any vinent. Uns comicis en què els socialistes necessiten ratificar el seu triomf del 14 de febrer del 2021, però ampliar l'avantatge sobre ERC i Junts i, sobretot, torpedinar qualsevol opció de majoria independentistes per garantir-se un retorn al Palau de la Generalitat gairebé 15 anys després.

Recuperació electoral

El 30 de desembre de 2020 Illa va ser designat candidat del PSC a les eleccions al Parlament del 14 de febrer següent. Va ser un moviment llampec que va comportar la substitució sorpresa de Miquel Iceta per qui aleshores era ministre de Sanitat, amb la voluntat d'aprofitar electoralment la seva bona valoració ciutadana arran de la gestió de la pandèmia de Covid-19. L'aposta va sortir bé i en aquells comicis el PSC va imposar-se amb 33 diputats -els mateixos que ERC i un més que Junts- i el 23% dels vots, una mica més de 650.000 en total.

En el darrer cicle electoral, el PSC ha deixat enrere la crisi que va patir en els anys més intensos del Procés

No era un triomf més, sinó que va suposar la primera victòria dels socialistes catalans a les urnes des de les eleccions europees de 2009, és a dir, 12 anys abans. Des d'aleshores, el PSC ha estat també la força més votada tant a les municipals com a les generals de l'any passat, quan va tornar a superar el milió de vots per primera vegada en més d'una dècada.

A banda de contribuir decisivament a la continuïtat de Pedro Sánchez a la Moncloa en l'àmbit estatal, en el darrer cicle electoral també ha recuperat l'alcaldia de Barcelona -tot i no imposar-se als comicis a la ciutat-, que no tenia des del 2011, i la presidència de la Generalitat -que només ha ostentat del 2003 al 2010- és la peça que li falta.

En qualsevol cas, és evident que el partit ha deixat enrere la crisi que va patir durant l'etapa més intensa del Procés, quan va experimentar diverses escissions de l'antic sector catalanista i va tenir els pitjors resultats de la seva història en els comicis catalans, municipals i generals.

Els darrers anys, primer sota el lideratge de Miquel Iceta i després amb Salvador Illa, els socialistes han greixat una relació de confiança amb alguns dels principals lobbies del país -des del Cercle d'Economia a Foment del Treball- i han assumit propostes que podríem considerar desarrollistes i més pròpies d'una altra època -ampliacions de grans infraestructures o defensa del megacomplex del Hard Rock-, però que segueixen recollint suports amplis.

Tot plegat li ha permès presentar-se com una formació que fa de l'ordre, l'estabilitat i la responsabilitat algunes de les seves suposades virtuts, en contraposició al caos i desordre que, al seu parer, ha viscut la Catalunya governada pels independentistes en la darrera dècada. Dit amb altres paraules, el PSC de Salvador Illa s'ha convertit en un partit previsible, que no depara sorpreses. Una recepta que també queda clara a la ponència política que s'aprovarà al congrés, a l'espera dels canvis que pugui experimentar amb la votació de les esmenes.

Reforç de l'autogovern i millora del finançament

Més enllà d'una part inicial dedicada a les propostes socialistes a nivell més global, la part que acapara més atenció del document és la segona, que porta l'explícit títol "un projecte per a Catalunya". És aquí on s'afirma que el "nostre objectiu és governar la Generalitat de Catalunya", i més endavant s'insisteix que "Catalunya es mereix obrir una nova etapa de mirada llarga amb el lideratge i l'equip de govern del PSC al capdavant d'una Generalitat que recuperi la confiança institucional de tota la ciutadania". Aconseguir-ho també és fonamental per a Pedro Sánchez, després de la pèrdua de poder autonòmic que va patir el PSOE l'any passat i per contrarestar els atacs de la dreta i l'extrema dreta per l'aprovació de l'amnistia.

El PSC planteja a la seva ponència arribar "a grans pactes" en l'educació, la sanitat o les infraestructures

El document és molt crític amb el Procés i elogia la política de diàleg iniciada pel Govern espanyol de Pedro Sánchez, que sempre segons la visió socialista ha servit per passar pàgina del conflicte territorial. Segons la ponència, "la Catalunya de 2023 és molt lluny de l'aïllament, la crispació i la tensió paralitzants de 2018 heretades del govern del PP i el desgovern de Catalunya", un desgovern del qual en fa responsable "només la Generalitat" per afegir que el Govern "porta massa anys fallant".

En un clar dard a Pere Aragonès i ERC -el seu principal rival a les eleccions al Parlament, segons les enquestes-, el text també assegura que "no ens podem deixar arrossegar pel fatalisme d'una Generalitat sense rumb i sense timoner". El full de ruta del PSC també advoca per "arribar a grans pactes en l'àmbit de l'educació, de la sanitat, de les infraestructures i la connectivitat del país, així com més recursos amb un millor finançament i plantejar d'una vegada per totes una millora real de l'administració".

En la qüestió nacional, l'aposta dels socialistes catalans passa per reforçar l'autogovern i, sobretot, per aconseguir l'esmentada millora del finançament autonòmic, una qüestió que també demanden bona part de les organitzacions econòmiques i sindicals del país i que és urgent després que l'actual model acumuli més d'una dècada caducada. De fet, també és un dels principals objectius a curt termini del Govern d'Aragonès, que vol negociar amb l'executiu estatal en els propers mesos un model "singular" per a Catalunya. Propostes, en qualsevol cas, que impliquen deixar enrere l'etapa del Procés. Veurem si són suficients per convertir Salvador Illa en el president de la Generalitat.