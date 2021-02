El PSC s'imposa en vots, però no supera ERC en escons i ho té difícil per governar

El PSC recupera part de la seva antiga força després d'una dècada d'encadenar reculades electorals i es converteixen en la formació més votada en els comicis al Parlament celebrats aquest diumenge. Amb tot, la victòria no és ni de bon tros completa, perquè ha empatat a 33 diputats amb ERC, malgrat superar als republicans en vots (per una mica més de 45.000 sufragis i 1,6 punts). En qualsevol cas, la formació encapçalada per l'exministre Salvador Illa aconsegueix liderar el bloc de l'alternativa a l'independentisme.

"Vaig dir que si vostès posaven els vots, nosaltres posaríem el canvi. Per això, anuncio que em presentaré a la investidura", proclamava Illa en el seu discurs de tancament de la nit electoral. Ara bé, el resultat complica molt que l'exministre es converteixi en president de la Generalitat, perquè ERC pot triar un nou Govern independentista amb JxCat si aconsegueix el suport de la CUP, mentre que Illa ho té molt difícil per a sumar.

L'efecte Illa ha permès al PSC saltar dels 17 diputats aconseguits el 2017, que els col·locava en la quarta força, als 33 d'aquest 2021 que els atorguen la primera posició en vots, amb una victòria clara en la circumscripció de Barcelona. "Ningú comptava amb nosaltres fa tres anys. Ningú comptava amb nosaltres fa tres mesos, i ara som a la final", deia la número dos del PSC, Eva Granados. "La victòria és claríssima en vots i el significat és molt clar, volem passar pàgina", afegia Illa hores més tard.

L'aposta del PSC durant la campanya era repetir el format del Govern estatal a la catalana amb En Comú Podem, però aquesta fórmula es queda amb només 41 diputats i necessitaria de la implicació d'ERC, que amb 33 diputats es veu igual de legitimada per a optar a la presidència. Així i tot, Granados ja insistia amb l'escrutini a mig fer que es presentarien a la investidura, deixant entendre que els agradaria que els republicans recapacitessin: "Nosaltres parlarem amb Comuns, i la resta de formacions polítiques haurien de pensar que Illa ha estat el president triat per la ciutadania".

L'única alternativa a ERC passava pels partits constitucionalistes i la ultradreta de Vox, encara que aquesta fórmula s'ha esvaït després del dessagnament electoral de Cs i la irrellevància política del PP a Catalunya. Així i tot, Illa havia dit durant campanya que no estava disposat a acceptar els vots de l'extrema dreta, que ha aconseguit ser quarta força en el Parlament. "El canvi ha vingut per a quedar-se, i la victòria d'avui és un gran pas endavant, però només és el primer", sentenciava Illa.