Les claus de l'acord de pressupostos: 10% més en Educació i arribar al 25% en atenció primària

L'acord de pressupostos entre Govern i PSC és un pas importantíssim per a l'aprovació dels comptes d'enguany, però no definitiu. Entre ERC i els socialistes sumen 66 diputats al Parlament, a dos de la majoria absoluta, de manera que necessiten el suport o l'abstenció d'un tercer grup perquè puguin tirar endavant. En aquest sentit, totes les mirades recauen en els Comuns, amb qui l'executiu de Pere Aragonès manté negociacions avançades, però no tancades, sobre la qüestió. De fet, les dues parts es tornaran a reunir aquest dijous.

En qualsevol cas, l'entesa amb el PSC ha servit perquè el Govern hagi decidit aprovar els comptes en un consell executiu extraordinari d'aquest dimecres, un pas que permetrà iniciar-ne la tramitació parlamentària, en què els republicans confien a assolir el pacte amb els Comuns. El projecte de pressupostos contempla una despesa no financera de 36.700 milions, el que suposa un increment de 2.400 milions amb relació als del 2023.

L'acord entre l'executiu i els socialistes es resumeix en un document de 17 pàgines que cita com a prioritats "educació, habitatge, seguretat i lluita contra la sequera". A més a més, no pot menystenir-se l'increment pressupostari en atenció primària, que segons el text arribarà al 25% del pressupost del Departament de Salut, el que implicarà atendre una reivindicació històrica. En canvi, no es menciona el Hard Rock, un element cabdal que havia complicat l'entesa i del qual els Comuns no en volen saber res. Repassem les principals partides del pacte.

Educació

El pressupost d'Educació s'elevarà a 7.435 milions, el que suposa un increment del 10% amb relació a 2023. Entre d'altres qüestions, l'augment servirà per destinar 35 milions extres a l'educació inclusiva, amb la incorporació de nous docents; apujar el finançament de les escoles bressol, tant públiques com privades; destinar 67,5 milions a diverses millores laborals dels docents -des de retribucions a reducció de les hores lectives per als majors de 55 anys-; així com planificar o portar a terme obres de millora d'escoles ja existents o construir-ne de noves.

Salut

Un dels grans anuncis de l'acord és l'increment en 144 milions del pressupost que Salut destina a l'atenció primària i la salut comunitària, el que segons el text permetrà que arribi al 25% del pressupost total del Departament. Precisament arribar a aquesta xifra era una reclamació històrica del sector, que el darrer any s'ha mobilitzat per denunciar l'excessiva càrrega assistencial que pateix.

Així mateix, també es crearà un fons extraordinari de 800 milions que ha de servir perquè el pressupost de Salut s'apropi a la despesa real que acaba fent el Departament. Altres mesures que inclouen el text són la consolidació dels 110 milions destinats a la reducció de les llistes d'espera -una partida que es va aplicar per primera vegada l'any passat-, així com abocar 320 milions al sistema que han de permetre aplicar els increments salarials aprovats fa uns mesos en el nou conveni laboral de l'Institut Català de la Salut. A més a més, també es destinaran recursos a obres de construcció de nous hospitals i centres d'atenció primària o reformes d'ampliació i millora dels existents.

Habitatge

L'acord també ha de permetre augmentar de manera significativa el parc d'habitatges de lloguer social de Catalunya. En concret, estableix que durant aquest 2024 s'hi incorporaran 4.000 pisos nous, amb l'objectiu que la xifra s'elevi als 10.000 entre el 2023 i el 2026. Entre d'altres mesures, per aconseguir-ho s'articularà una partida de 90 milions a través de l'Institut Català del Sòl (Incasòl) per promoure la construcció d'habitatges de lloguer assequible en sòls propietat per aquest organisme públic o "cedits pels ens locals".

També es pretén arribar als 1.000 habitatges procedents de grans tenidors que des del 2023 s'incorporin "per diferents vies" al parc d'habitatge públic de lloguer social; o es vehicularan 500 milions de finançament a través de l'Institut Català de Finances, per promoure la construcció de 2.350 habitatges de lloguer social. A més, també es vol incrementar en 500 habitatges les meses d'emergència, per la qual cosa l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hi destinarà 50 milions.

Lluita contra la sequera

La setmana passada, el president del Govern, Pere Aragonès, va anunciar que els pressupostos destinarien 1.000 milions a afrontar la sequera històrica que pateix Catalunya. En l'acord amb el PSC es concreta que es destinaran 120 milions extres a "subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'inversions per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució de captacions d'aigües subterrànies per a l'abastament".

Així mateix, es destinaran 86,3 milions per a la millora del reg i hi ha el compromís de portar a terme les obres pendents fixades en la Llei 9/2023, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera. Entre d'altres, s'hi inclouen les obres d'execució d'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, així com la construcció de la del Foix -ubicada a Cubelles-, així com culminar l'ampliació de l'estació de tractament d'aigua potable del riu Besòs.

Seguretat

Després que els darrers dos anys la plantilla dels Mossos d'Esquadra s'hagi incrementat en 1.700 agents, el pacte entre socialistes i republicans posa el focus en la implementació de "25 unitats judicials noves", tot i que amb el matís que estan "condicionades al fet que l'Administració de l'Estat adopti les mesures necessàries per desenvolupar-les". Segons la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, aquests nous jutjats han de permetre "fer front a elements com la multireincidència".

Indústria, recerca o Drets Socials

Pel que fa altres àrees, s'incrementarà en gairebé 50 milions el suport directe a la indústria, i s'acorda destinar 100 milions fins al 2026 per "iniciar les obres i operacions necessàries per al desenvolupament del Catalunya City", tant a la zona de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs com al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. També creixerà en 52 milions el finançament de les universitats públiques, uns recursos que han de permetre millorar les condicions laborals tant del personal docent com el d'administració i serveis. En mobilitat, destaquen els gairebé 57 milions que s'afegeixen al finançament del metro de Barcelona, que han de permetre la compra de nous combois, així com obres de millora en nombroses estacions.

Finalment, també es posaran 115 milions per incrementar les tarifes dels serveis socials, per tal "dignificar les condicions laborals" dels treballadors del sector. També en aquest àmbit es posaran 26 milions per tirar endavant la concertació de 1.000 noves places residència, 200 de les quals per a salut mental. El document fixa que es crearà una comissió de seguiment de l'acord, integrada per tres representants del Govern i tres del grup parlamentari socialista, que es reunirà almenys un cop per trimestre.

I el que nou diu: Hard Rock

En canvi, al document no hi ha cap menció al Hard Rock, el macrocomplex del joc i l'oci que des de fa més d'una dècada es vol fer al Camp de Tarragona. L'aprovació del seu pla director urbanístic era un dels puntals de l'acord pressupostari assolit entre el Govern i el PSC l'any passat, però 12 mesos després el pla segueix pendent. Malgrat això, el pacte ha estat novament possible.

Segons el primer secretari del PSC, Salvador Illa, no apareix al text perquè ja ho va fer l'any passat. A més a més, en la seva compareixença al Parlament ha recordat que la setmana passada Aragonès va manifestar que la tramitació administrativa del complex seguirà el seu curs. Al seu torn, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha subratllat que el projecte de pressupostos no destina "ni un euro" al Hard Rock, però ha insistit que el projecte continua ara la seva tramitació urbanística i medi ambiental.

Cal recordar que els Comuns insisteixen que només donaran suport als comptes si cau el projecte del complex tarragoní, que malgrat múltiples promeses acumula una llarga història d'ajornaments i segueix molt lluny de convertir-se en realitat.