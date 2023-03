Salut injecta 110 milions per rebaixar les esperes: el 70% de pacients tindran visita al CAP en cinc dies

Rebaixar les llistes i el temps d'espera per les visites mèdiques és un dels principals objectius del Departament de Salut. L'infrafinançament dels últims anys, agreujat per les retallades, i l'impacte de la pandèmia han provocat una situació "insostenible" a la sanitat pública catalana, segons els mateixos professionals, que van anar a la vaga en diverses jornades al gener. Ara Salut recull en el Pla de millora de l'accessibilitat al sistema de salut bona part de les demandes acordades amb els metges, tot i que ja portava uns mesos treballant-hi.

Es faran un 8% més de proves que el 2022 per reduir les llistes d'espera

Una de les principals mesures és assegurar que el 70% dels pacients aconsegueixen visita al CAP en menys de cinc dies, i el 90%, en 10 dies. Això suposa una millora considerable sobre la situació actual, en què tan sols el 36% de catalans té visita abans de cinc dies i el 65%, en 10, segons dades de Salut del desembre passat facilitades a Públic.



Aquest pla, que compta amb un injecció de 110 milions emmarcada en els pressupostos, permetrà reduir també les llistes d'espera per a proves diagnòstiques i visites dels especialistes de consultes externes. Per aconseguir-ho, Salut preveu fer 142.000 proves diagnòstiques, 140.000 consultes a l'especialista (un 8% més que el 2022) i 35.000 operacions més aquest any per reduir les llistes d'espera als hospitals.

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha anunciat les actuacions en roda de premsa i ha defensat que és un pla "realista". Les mesures que recull equivaldrien a la contractació de "300 metges i 100 infermeres", ha afirmat, però enlloc d'això el que faran serà adaptar processos organitzatius. Per exemple, reduir la burocràcia que han de dur a terme els metges -tramitació de baixes o receptes electròniques, entre d'altres-, així com la modificació del sistema de l'e-consulta, criticat pels professionals per ser poc funcional.

Efectes el segon semestre de 2023 i el 2024

Balcells ha afirmat que Salut confia que el 2024 s'hagin retallat les llistes d'espera i en els propers sis mesos s'haurien de començar a veure els efectes. A finals d'any el canvi hauria de ser "molt substancial", recull l'ACN. Actualment, un de cada tres pacients dels especialistes hospitalaris s'atenen fora de termini.

Salut vol eliminar les derivacions sense resposta

A més, davant el malestar generat en els últims mesos per les derivacions sense resposta als especialistes, Salut s'ha compromès a implementar un nou sistema de comunicació entre atenció primària i consultes externes perquè les respostes siguin més àgils, i també farà un seguiment constant de les derivacions.



Salut vol "eliminar" les derivacions sense resposta: "Hi haurà una traçabilitat perquè l'administratiu de referència pugui explicar a l'usuari en quin pas està la seva derivació o el seu procés pendent de citació des de l'hospital".

Precisament, una de les figures clau del pla són els administratius, que el Departament vol dotar d'agenda pròpia. De la mateixa manera que els pacients tenen un metge i infermer de referència, Salut vol que també tinguin un administratiu, i per això en formarà a 2.000. L'objectiu és que assumeixin part de les tasques sense valor assistencial que fins ara feien els professionals sanitaris.