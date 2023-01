Els metges en vaga: "Els pacients estan maltractats i jo m'estic consumint"

Situació límit al sistema sanitari públic. Jornades infinites, desenes de pacients al dia, pocs minuts per atendre'ls i sense possibilitat de derivar-los a l'especialista. Això és el que han denunciat en un crit gairebé unànime prop de 10.000 metges en vaga que s'han manifestat davant del Departament de Salut i fins l'estació de Sants, segons la Guàrdia Urbana. Ha sigut la convocatòria de Metges de Catalunya, diferenciada de la mobilització conjunta de docents i sanitaris al centre de Barcelona que també ha reunit milers de persones aquest dimecres en defensa dels serveis públics. La vaga ha tingut un seguiment del 75%, segons el sindicat, i del 17,5%, segons Salut.

"Els pacients estan maltractats i jo m'estic consumint". Així de contundent es mostra durant la protesta Marcel Garcia, metge de família en un CAP de Palamós de la xarxa concertada. Tots els metges estaven cridats a la mobilització, però la majoria eren de l'atenció primària, un col·lectiu molt feminitzat i en una situació crítica, especialment després de la pandèmia.

També hi havia multitud de residents, metges en formació que es mobilitzen per no haver de marxar fora com molts dels seus companys: "Tens set minuts per pacient. Així és impossible fer una bona atenció", denuncia l'Helena, resident a un CAP de Tarragona. La degradació de l'atenció ha sigut també un dels temes recurrents durant la mobilització, i els professionals reconeixen que és un dels motius pels quals el nombre de catalans amb mútua ha crescut en els últims anys.



"Cremats ho estem tots. Alguns aguantem, i altres no", afirma una metgessa d'un CAP del Vallès. Quan firma baixes pels seus pacients, es reconeix en la majoria de símptomes i pensa que ella també la podria demanar. Amb una companya han vingut a manifestar-se tot i que no confien que serveixi per canviar les coses: "Porto molts anys mobilitzant-me i no anava a venir, perquè total, em queden quatre anys per jubilar-me. Però he vingut perquè és on he de ser", assenyala.

"No podem fer 50 visites al dia"

La sobrecàrrega de feina, la falta de professionals i l'empitjorament de l'atenció mèdica que això comporta són alguns dels principals motius que han portat milers de metges a manifestar-se. Estan cridats aquest dimarts i dimecres a la vaga per la situació "insostenible" del sistema sanitari i si les negociacions no van a bon port, també s'aturaran l'1, el 2 i el 3 de febrer. Un altre dels problemes és la manca de cobertura de baixes i jubilacions, que encara satura més els metges que segueixen al peu del canó i que atenen una població cada cop més envellida i amb més necessitats.



Els preocupa cometre errors mèdics per la falta de temps

"No podem fer 50 visites al dia", es planta Cinta Monclús, metgessa al CAP Tortosa Oest. Porta un total de 1.400 pacients i cada dia, quan plega, marxa a casa amb la por que s'hagi equivocat en algun diagnòstic o tractament. Ha vingut amb autobús juntament amb altres companyes de les Terres de l'Ebre, que denuncien que a la sobrecàrrega de feina s'hi suma la sensació que es tracta d'un territori totalment "abandonat" i en una situació encara més precària que la resta.

Luis Urrelo, pneumòleg a l'Hospital Comarcal d'Amposta, critica que la ràtio entre especialista i pacient és molt més elevada que a Barcelona, i que les proves només es fan a Tarragona o a Reus. "Cada cop hi ha menys personal, és com si fos un centre de pas. Enlloc de fer la feina d'un pneumòleg, jo faig la feina de tres", lamenta. Tant ell com les metgesses de l'atenció primària lamenten no tenir temps ni de dinar ni pràcticament d'anar al WC. Susana Bel, dermatòloga al mateix hospital, fa 25 anys que treballa a la sanitat pública i ha viscut l'empitjorament de la situació en els últims 10 i, especialment, després de la pandèmia: "Han sortit totes les misèries".



Una opinió que comparteixen la majoria de metges entrevistats, que constaten que la situació actual és la pitjor "amb diferència" que ha atravessat la sanitat pública. Marcel Garcia, el metge de família de Palamós, explica com la seva salut física i mental, així com la vida familiar, s'està ressentint des de fa temps per una manera de treballar que fa que se senti "maltractat". Cada dia visita entre 30 i 40 pacients presencialment, i quan acaba, li toca fer la feina telemàtica que els hi ha caigut a sobre des de la pandèmia. A més, denuncia que no pot derivar els pacients als especialistes, de la saturació que afronten: "No els agafen, directament trenquen la fitxa".

Els metges davant el Departament de Salut. — Toni Albir / EFE

La sensació que la primària ha de fer de "mur de contenció" també la comparteixen les metgesses del Vallès: "Tot s'ha de resoldre a la primària, però sense les eines ni el personal necessari". "Hem de fer d'especialistes nosaltres", continua Garcia. Alguns dels especialistes entrevistats, trobats entre una multitud de professionals de la primària, també assenyalen que tot està "molt saturat" i els circuits "no funcionen".



"Cada dia estem donant el 200%, treballem per sobre de les nostres capacitats", critica Javier Nogués, R3 d'Oftalmologia a l'Hospital Clínic. És un dels molts residents que ha vingut a manifestar-se i reconeix que les generacions més joves "no estan disposades a treballar 80 hores setmanals". Ell vol quedar-se, igual que l'Helena i la Marina, R1 de medicina de família a Tarragona i a Banyoles, respectivament. "A mi m'agradaria quedar-me a Catalunya, i per això estic aquí", explica la segona. Les dues denuncien que, tot i no ser personal estructural, han cridat els residents per fer serveis mínims.

La "profunda degradació" del sistema de salut i la lluita per la "dignitat" dels metges han sigut dues de les idees del manifest que els professionals han llegit davant de Salut. "Balcells, mou fitxa", ha sigut un dels crits que han dirigit al conseller durant la manifestació. El sindicat porta setmanes negociant amb la Generalitat, de moment sense fruits. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha qualificat d'"èxit absolut i rotund" la mobilització quan ja ha arribat a l'estació de Sants. "Queda clar que els metges estan emprenyats i tips. Els polítics han de donar solucions", ha reclamat.