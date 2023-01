Milers de sanitaris i docents es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar millores en els serveis públics

Milers de sanitaris i docents es manifesten aquest dimecres al migdia pel centre de Barcelona per reclamar millores professionals i salarials i més recursos per als serveis públics. La mobilització conjunta dels dos sectors ha arrencat a les 11:30h a la plaça Sant Jaume i es dirigeix al Parlament. Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona congrega uns 8.000 assistents. A les 10h, el Departament d'Educació situa el seguiment de la vaga docent en el 7,5%, mentre que el de Salut eleva la dels sanitaris al 17,5%, si bé el sindicat Metges de Catalunya ha donat la xifra del 75%. La vaga continua aquest dijous.

La portaveu de la Mesa Sindical de Sanitat, Anna Alcalà, ha alertat que la situació és "penosa" i que treballen "sota mínims". A més, ha remarcat que han cridat a la vaga a tots els professionals i no només als metges –Metges de Catalunya ha fet la seva pròpia convocatòria- perquè el problema és generalitzat. La portaveu d'Ustec -el principal sindicat en l'educació-, Iolanda Segura, ha reclamat revertir definitivament les retallades fetes fa una dècada als serveis públics.

A la convocatòria conjunta hi participen la USTEC, La Intersindical, la CGT, la CNT, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), CATAC, la USOC o Infermeres de Catalunya entre els professionals, a banda de col·lectius com la Marea Blanca, la Marea Pensionista o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Els manifestants criden lemes com "Revertiu les retallades o vaga, vaga, vaga", "Educació i sanitat pública i de qualitat", "Pública sí, privada no" i "No, no, no a la privatització". A més, porten pancartes en què s'hi poden llegir frases com "Salvem els serveis públics, defensem l'educació i la sanitat", "Per una educació veritablement inclusiva", "100% jornada, 100% salari personal PAS" i "Bye bye Cambray".