Tot el que has de saber sobre la triple vaga d'aquesta setmana: sanitaris, docents i taxistes

Aquesta setmana està plena de mobilitzacions pels drets laborals, especialment en el sector públic. Sanitaris i docents han cridat a la vaga dimarts, dimecres i dijous, una convocatòria a què s'hi han sumat també taxistes en el dia central. Els dos primers col·lectius reclamen més recursos per uns serveis públics ofegats, especialment després de la pandèmia, amb la càrrega de feina a la sanitat i la cronificació de les retallades a l'educació com dues de les principals denúncies.

Metges i docents reclamen més recursos per uns serveis públics ofegats

Els taxistes, per la seva banda, segueixen amb la protesta contra les plataformes VTC com Free Now, iniciada la setmana passada, a qui acusen de voler alterar els preus de les tarifes regulades per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). Repassem les claus d'aquesta triple vaga que previsiblement tindrà afectacions en la mobilitat de Barcelona aquest dimecres.

Quins dies són les vagues i qui les convoca?

En sanitat hi convocada vaga dimarts, dimecres i dijous per part de diverses organitzacions. Metges de Catalunya fa setmanes que va cridar a la vaga el 25 i el 26 de gener, una convocatòria que ha ampliat a l'1, 2 i 3 de febrer amb aturades parcials en hospitals i CAP. La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, formada per vuit organitzacions minoritàries que agrupen tots els col·lectius sanitaris, com les infermeres, també l'havia secundat però finalment l'ha hagut de retirar per un defecte de forma, tot i que hi segueix donant suport. En els últims dies s'hi ha sumat la Intersindical, que convoca l'aturada pel 24 i el 25 de gener.



En educació, les aturades són dimecres i dijous. Inicialment va convocar la USTEC, el sindicat majoritari, i després s'hi han sumat el sindicat Professors de Secundària, la CGT, el sindicat d'Estudiants i la Intersindical. Els sindicats CCOO, UGT i COS també han anunciat diferents tipus d'aturades.



Per últim, el sector del taxi s'aturarà el dimecres entre les 10 hores i les 14 hores, en una convocatòria impulsada per Élite Taxi i el sindicat del Taxi. Uns 5.000 taxis estan cridats a aparcar a la Gran Via per bloquejar el trànsit.

Per què coincideixen totes?

Els primers en anunciar les vagues per aquests dies van ser els metges. Quan s'hi va sumar la USTEC, va remarcar que unien les convocatòries per "la defensa dels serveis públics i els seus treballadors". A tot això s'hi afegeix que fa setmanes que els pressupostos de la Generalitat estan en negociació i tots els col·lectius pressionen perquè incloguin mesures pel seu sector. El taxi finalment també ha convocat per dimecres, tot i que inicialment havia previst mobilitzacions pel 31, i més enllà de les seves pròpies reivindicacions fa una crida a defensar els serveis públics i que els conductors s'uneixin a metges i docents a les manifestacions.



Què reclamen els sanitaris?

Els sanitaris van a la vaga per primer cop des de la pandèmia. Les últimes vagues daten del 2018 i del 2019, amb acords parcials, i l'estiu del 2020 es va fer una convocatòria que finalment va ser cancel·lada pel repunt de la Covid. Augmentar la despesa sanitària, que un 25% es destini a l'atenció primària, millorar les condicions laborals, ampliar el nombre de metges i canvis en la gestió són algunes de les reclamacions que els sanitaris ja havien manifestat de cara als pressupostos.

Més metges i millors condicions són les principals demandes

Per la vaga, principalment posen el focus en la millora de les condicions, i especialment, reduir la càrrega de treball. Per exemple, actualment els metges de família fan unes 45 o 50 visites al dia, i en alguns casos fins a 60, quan l'òptim seria 25.



A finals de desembre, Salut va firmar un preacord pel conveni de la xarxa concertada del sistema sanitari públic (Siscat) amb les patronals i els sindicats CCOO, UGT i SATSE. Metges de Catalunya no s'hi va adherir perquè considera que no aborda qüestions principals com la càrrega de treball, però també perquè recelen que serveixi per revertir els efectes de les retallades del 2010, com Salut defensa. Actualment també està en negociació el conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS).

I els docents?

Els docents, per la seva banda, es troben en un punt molt diferent. El curs passat van protagonitzar nou jornades de vaga a les quals van posar punt i final abans de l'inici del nou curs amb un acord "històric" amb Educació. Un resultat que ara consideren que no està donant els fruits que esperaven, i que ja havien avisat que si era així, tornarien a les mobilitzacions.



Les principals reivindicacions es mouen entorn de la recuperació de drets laborals perduts durant les retallades, com el retorn dels sexennis, i també negociar el calendari del curs, un pacte d'estabilitat del personal interí i la reducció de dues hores lectives pels professionals majors de 55 anys. La Intersindical reclama la retirada dels nous currículums, i la CGT lamenta que no s'estigui avançant cap al 6% del PIB en Educació i no es derogui el decret de plantilles.

Una de les manifestacions de docents del curs passat. — ACN

S'han aconseguit coses, però la USTEC considera que són avenços insuficients i també lamenta el "desgavell organitzatiu" que ha suposat la mesura estrella de l'acord del setembre, la reducció d'una hora lectiva a tots els mestres i professors a partir del gener.



Per què es mobilitzen els taxistes?

El sector del taxi ja es mobilitzar dimarts passat, i ho va fer contra les plataformes de vehicles amb conductor (VTC) com Free Now, a qui acusen de voler alterar els preus de les tarifes regulades per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). La xifra de llicències VTC que circulen per la ciutat de Barcelona genera polèmica des de fa anys, ja que el sector del taxi acusa les plataformes com Cabify o Uber que operen amb aquests tipus de permisos d'"intrusisme".



La setmana passada el Govern va confirmar que hi ha 1.173 llicències VTC que tenen permís per operar a Barcelona durant el 2023, perquè encara no ha caducat la moratòria de quatre anys que va permetre l'anomenat decret Ábalos. El total de llicències actives és de 2.965. Aquestes dades han indignat el sector del taxi, que ha acusat el Govern de "mentir". Reclamen que s'acabi amb el sistema de tarifes dinàmiques i amb la circulació de VTC que no tenen llicències, i també que la nova Llei del Taxi blindi el sector davant d'aquests nous serveis.



On seran les manifestacions?

Metges de Catalunya ha organitzat una manifestació pel dimecres a les 10 hores, que anirà del Departament de Salut (situat al recinte de la Maternitat) fins a l'Estació de Sants. El dijous anirà de la plaça Sant Jaume, també a les 10 hores, fins el Parlament.



D'altra banda, els docents i alguns sindicats sanitaris com USOC, Infermeres de Catalunya i CATAC-CTS-IAC convoquen una manifestació unitària el dimecres a les 11 hores a la plaça Sant Jaume que anirà fins al Parlament. L'endemà hi haurà protestes descentralitzades: a les 12 hores al Departament d'Educació, a Barcelona, a les 10:30 hores a la plaça Pompeu Fabra de Girona, i també a les 10:30 hores a la plaça dels Carros de Tarragona.

Quins seran els serveis mínims?

En sanitat, queda garantida l'assistència sanitària urgent al sistema públic. En concret, l'ordre del Departament de Treball fixa el funcionament normal dels serveis d'urgències i de les unitats especials com les UCI o les de neonatologia i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en situacions urgents o de necessitat vital. Pel que fa als centres d'assistència extrahospitalària, aquesta assistència urgent s'ha de garantir amb el 25% de la plantilla durant el primer dia i a partir del segon s'augmentarà a un terç de la plantilla. També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica i l'atenció d'emergències al 061.

A les escoles, el Departament de Treball ha fixat uns serveis mínims d'un docent per cada tres aules, d'infantil a secundària. Segons l'ordre dictada per la conselleria, hi ha d'haver també una persona de l'equip directiu per centre i el 50% de la plantilla en els centres d'educació especial, les llars d'infants i pel que fa al personal de menjador, servei de cuina, d'acollida, extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.



Per últim, els taxistes han anunciat que només s'oferiran serveis mínims per a emergències o per al trasllat de persones amb mobilitat reduïda.



Hi ha negociacions obertes?

Sí, tot i que de moment els sindicats no veuen amb bons ulls el que ofereix la Generalitat. Els sanitaris han fet una nova reunió aquest dilluns per mirar de desencallar les negociacions, després que dimecres passat Salut els lliurés un document amb propostes. Metges de Catalunya les veu "en la línia correcta", però considera que encara "tenen un marge de concreció molt escàs" i per això segueixen negociant per arribar a un acord.

Els docents també s'han reunit amb Educació en diverses ocasions. L'última, el passat dijous, després de la qual el sindicat Professors de Secundària va unir-se a les mobilitzacions i va criticar la "nul·la voluntat negociadora" del Departament. Els sindicats han explicat que ara com ara no estan rebutjant la proposta però que volen "pressionar al màxim" perquè s'incorporin altres temes, com negociar el calendari escolar. El Departament, per la seva banda, ha manifestat que no veu "marge" per incorporar més temes en les negociacions i defensa que la proposta actual posaria "fi" a les retallades. També demana un "mínim exercici de realisme i pragmatisme".