La Intersindical se suma a la vaga del sector sanitari i hi afegeix un tercer dia

En plenes negociacions pels pressupostos, la Intersindical -sindicat minoritari dins de l'àmbit de la salut- ha convocat pels propers 24 i 25 de gener una vaga de tot el sector sanitari i sociosanitari català, tant al públic com al concertat. El segon dia d'aquesta convocatòria coincideix amb el primer de les aturades ja convocades pel sindicat majoritari Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya (25 i 26 de gener). Per tant, a efectes pràctics, s'afegeix un tercer dia a la convocatòria inicial, que també ha rebut el suport d'infermeres, auxiliars i la resta del personal sanitari.

Les reclamacions són similars a les que ja havien exposat la resta de col·lectius laborals de l'àmbit sanitari: més plantilla, millores retributives i més inversió en sanitat. En un comunicat, el sindicat denuncia la situació de "desbordament", "col·lapse" i "desgast" del personal dels centre de salut catalans i reclama "mesures urgents".

En declaracions recollides per l'ACN, el portaveu de la secció de Sanitat de la Intersindical Nèstor Sastre ha dit que la pujada salarial pactada entre Salut, les patronals, UGT, CCOO i Satse "amaga una profunda baixada de les retribucions de tot el sector públic a causa de la pujada continua de l'IPC". Mentre que el cost de la vida ha pujat prop d'un 10%, el creixement salarial ha estat només del 3,5% aquest 2023.

El conveni també inclou la recuperació del 5% del sou que els professionals van perdre amb les retallades del 2010, un increment del preu de les guàrdies i un augment d'un 20% i un 25% de l'import de les jornades treballades els caps de setmana i festius, entre d'altres. Sastre creu que es tracta d'una "millora insuficient".



Nou cicle de mobilitzacions

La Intersindical considera necessari l'inici d'un cicle de mobilitzacions que han de culminar amb una sèrie de vagues a causa del "deteriorament incessant" en les condicions laborals del personal que treballa en els centres sanitaris i sociosanitaris catalans. "Tenim una sanitat completament desbordada i tot el personal pateix el col·lapse i el desgast. La precarització constant i les males condicions laborals ens aboquen a l'absolut fracàs i totes les forces sindicals hem d'unir esforços o ens enfonsarem i això repercutirà en la qualitat assistencial", diu el sindicat en el comunicat.

Per la Intersindical, en sanitat "no es pot regatejar", perquè és "un pilar indispensable de la societat i s'ha de dotar de tots els recursos necessaris". "Els aplaudiments que hem rebut amb motiu de la pandèmia s'han de consolidar, no només en paraules sinó també amb millores laborals. No podem tolerar la maximització de competències sense fre a canvi de res. Cal apujar sous i complements de forma justa, augmentar plantilla i cobrir absències. Cal baixar ràtios i incorporar la jubilació als 60 del personal que treballa en centres sanitaris", reclamen.



CSIF se suma a la vaga dels sanitaris

El sindicat CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) també ha anunciat que se suma a la vaga de sanitaris convocada per Metges de Catalunya. En un comunicat, ha justificat l'adhesió a la convocatòria per la situació "límit" que viuen els professionals de la sanitat a Catalunya. Ha apuntat que malgrat tots els esforços que porten anys fent els professionals, "no han vist cap apropament ni intenció de millora" de la seva situació laboral ni professional.

Per tant, la vaga també afectarà al personal estatutari, al laboral, al funcionari i al que està en formació especialitzada que presta serveis a la xarxa publica i a tots els centres assistencials de titularitat privada.