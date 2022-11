Els metges van a la vaga per la situació "insostenible" del sistema sanitari

Els metges van a la vaga per la situació "insostenible" que afecta el sistema sanitari català. Serà el 25 i el 26 de gener, i l'ha convocada el sindicat majoritari del sector, Metges de Catalunya, que ja havia anticipat que hi hauria protestes. El col·lectiu fa una crida al personal mèdic a encapçalar "una mobilització històrica" per reconstruir el sistema, marcat per la "sobrecàrrega assistencial, la falta de metges i la precarietat de les condicions laborals dels professionals".

Actualment estan en negociació el conveni de l'ICS i del Siscat

En una roda de premsa, el sindicat ha aclarit que les dues jornades d'aturada poden ampliar-se en funció de l'avenç de la situació. Actualment hi ha converses sobre els convenis del Siscat i l'Institut Català de la Salut, que engloben bona part dels professionals.



La formació alerta que el sistema sanitari viu una "descapitalització sense precedents", que posa en un risc "seriós" la continuïtat del servei públic de salut, amb "enormes problemes d'accessibilitat" i llistes d'espera "inabastables". Acusen l'administració d'"inacció" en els últims 10 anys per revertir la situació.



El sector reclama més despesa pel Departament de Salut, especialment per l'atenció primària, i millorar les condicions laborals dels professionals per evitar que se segueixi perdent personal. Els sanitaris apunten que "el sistema públic de salut està en fallida" i alerten que si els pressupostos de la Generalitat no introdueixen mesures, col·lapsarà, segons explicava a Públic el vicesecretari del sindicat, David Arribas.



Actualment, els pressupostos per a 2023 estan en negociació i els professionals sanitaris s'han sumat a les pressions que arriben també des de sindicats i entitats socials per aprovar uns comptes que reverteixin la fràgil situació del sistema sanitari.

Salut espera que la vaga es desconvoqui

Ja s'ha pronunciat sobre la vaga el conseller de Salut, Manel Balcells, que ha confiat que els futurs convenis millorin els salaris i així s'eviti l'aturada. "Tant de bo això serveixi per desconvocar una vaga que, en cap cas desitgem", va assegurar Balcells divendres passat. El conseller va dir que entén les reivindicacions dels facultatius i, fins i tot, les considera "lògiques" per l'actual context de negociació.



Metges de Catalunya va presentar fa dues setmanes 54.000 firmes de treballadors i usuaris al Parlament per reclamar un canvi "radical" en la política sanitària del Govern. Avisaven que si no era així, no es podria evitar una "gran mobilització" del col·lectiu, que ara han confirmat.