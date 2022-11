Metges de Catalunya prepara una "gran mobilització" si la política sanitària del Govern no canvia 

Els sanitaris catalans estudien convocar "grans mobilitzacions" si la política sanitària de l'actual Govern no canvia. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius, alerta que la situació als centres de salut és "insostenible" i que els professionals han arribat al límit. Aquest dijous, secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha entregat al Parlament 54.344 signatures d'un manifest que reclama mesures "urgents" per redreçar el "rumb" de la sanitat.

Lleonart ha afirmat que es tracta d'un darrer "crit d'alerta" per reclamar un canvi "radical" en la política sanitària del Govern. Del contrari, no es podrà evitar una "gran mobilitazació" del col·lectiu, sense descartar una vaga. "El malestar i la indignació del personal facultatiu és enorme, només cal una espurna perquè esclati una revolta", ha dit en una compareixença des del Parlament.

Més recursos econòmics i humans

En el manifest, els metges reclamen invertir més recursos, contractar més professionals i millorar les condicions laborals d'aquests. També demana als responsables polítics la implementació de mesures transformadores de al sanitat pública que permetin recuperar l'accessibilitat al sistema i reduir les llistes d'espera.

Segons Metges de Catalunya, el sistema no té suficients professionals i els que hi ha estan sobrecarregats de feina. També lamenta que hi ha un problema de relleu generacional i una manca de planificació. Tot plegat "posa en risc" aquest sistema. Lleonart ha expressat la seva "tristor" davant d'aquesta situació perquè "no sembla que hi hagi cap interlocutor disposat a introduir aquestes millores que reclamen".

802 milions més pel pressupost de Salut

La direcció sindical es va reunir el passat dilluns amb el conseller de Salut, Manel Balcells. La trobada va servir per traslladar al nou equip de la conselleria i del Servei Català de la Salut les necessitats de la sanitat pública i les seves carències per a reclamar-ne solucions urgents. En aquest sentit, Balcells els va assegurar que era conscient de la situació.

En una compareixença a la Comissió de Salut del Parlament d'aquest dijous, el conseller ha reconegut que algunes llistes d'espera a Catalunya són "insostenibles", així com els nivells actuals d'accés presencial a l'atenció primària. En aquest sentit, Balcells ha anunciat que el pressupost de Salut comptarà amb 802 milions d'euros addicionals, provinents dels fons europeus Next Generation, que s'invertiran en els propers tres anys en projectes de transformació del sistema sanitari.



En un comunicat, el sindicat alerta que s"'ha perdut massa temps i s'ha menystingut al personal facultatiu durant dècades, de manera que el col·lectiu es mobilitzarà en breu si no hi ha un canvi de rumb visible i esperançador".