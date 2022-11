Catalunya crearà un Centre Nacional de Teràpies Avançades per enfortir el sector

Catalunya crearà un Centre Nacional de Teràpies Avançades (CNTA) per potenciar la producció i desenvolupament de fàrmacs destinats a teràpies cel·lulars, genètiques i medicina regenerativa. L'objectiu final és garantir l'accés dels pacients als resultats de la recerca en teràpies avançades –medicaments d'ús humà basats en cèl·lules, gens o teixits–. Alhora, el centre també tindrà com a meta incrementar la capacitat dels hospitals per fer assajos clínics.

El projecte comptarà amb una inversió de 60 milions d'euros, a repartir entre els tres pròxims anys, que es destinaran als recursos assistencials i els ajuts a la recerca. El centre estarà coordinat per Biocat, i es preveu estigui en fase de disseny i concreció de detalls fins al febrer de 2023, moment en què començarà l'execució del seu pla operatiu.

El CNTA farà ús de les capacitats del Banc de Sang i Teixits i comptarà amb els principals agents del sistema de Recerca i Innovació (R+I) que es dediquen a la investigació de teràpies avançades, així com amb les empreses especialitzades en el sector que formen part del teixit industrial de Catalunya.

Posicionar-se a "la primera línia" en teràpies avançades

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat el projecte assegurant que "Catalunya té un potencial extraordinari per desenvolupar el sector de teràpies avançades", alhora que ha remarcat que aquest sector mou 3.000 milions d'euros l'any a Catalunya i dona feina a 6.000 persones.

Aragonès també ha afirmat que és una oportunitat per "posar-se a la primera línia del que és la frontera de coneixement i aplicació en matèria de salut a nivell mundial". "Estem anticipant la medicina del futur de les properes dècades i el que estem fent és esgarrapar coneixement del futur per aplicar-lo a Catalunya", ha afegit. En aquesta línia, ha assegurat que cal "construir ponts" perquè el coneixement arribi de forma pràctica als hospitals.