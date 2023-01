El sindicat Professors de Secundària se suma a la vaga de la setmana vinent

S'acumulen les convocatòries de vagues per la setmana vinent. Metges, infermers, mestres i ara professors. El sindicat Professors de Secundària (Aspepc·sps) ha decidit cridar a la vaga els docents el dimecres i dijous que ve, coincidint amb les aturades ja anunciades pels sindicats majoritaris dels mestres i dels sanitaris. El que havia de ser una mobilització per denunciar la situació "insostenible" del sector sanitari català s'ha acabat convertint en un crit d'alerta per "salvar dos serveis públics essencials".



El primer sindicat educatiu en sumar-se a la vaga dels metges va ser USTEC, que reclama incloure en les negociacions amb Educació el pacte d'estabilitat pels docents interins, l'ordre del calendari educatiu i la reducció de dues hores lectives pels professionals majors de 55 anys, entre d'altres. El Sindicat d'Estudiants i la Intersindical i la CGT també han mostrat el seu suport a les aturades. L'últim a fer-ho ha estat el de professors, que tot i criticar en un comunicat que USTEC va convocar de manera "unilateral" l'aturada, "trencant la unitat sindical", defensa que la situació és "insostenible".

Aspepc afirma que el Departament d'Educació ha estat "jugant a guanyar temps" des del setembre i ha afegit que en la trobada d'aquest dijous amb Educació ha quedat palesa la "nul·la voluntat negociadora". Per tot plegat, asseguren que la situació és "insostenible" i convoquen vaga pel dimecres i dijous vinent, incorporant punts que diuen no estan presents en les convocatòries de la resta de sindicats com la retirada del currículum.

Per la seva banda, la CGT ha criticat que no s'avança cap al 6 % del PIB en educació, no es deroga el decret de plantilles, la democràcia als centres "brilla per la seva absència", el procés d'estabilització és "insuficient" i ha valorat com a insuficient la proposta dels sexennis.