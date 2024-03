Colau descarta ser candidata a les eleccions catalanes i fa confiança a Albiach

Amb les eleccions del 12 de maig a l'horitzó, els diferents partits polítics comencen a marcar perfil. Aquest divendres, la líder dels comuns a Barcelona, Ada Colau, ha sortit a defensar-se després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'assenyalés a ella pel "no" d'En Comú Podem als pressupostos. L'exalcaldessa de Barcelona ha retret al republicà que la culpi del fracàs dels comptes: "És impropi d'un president la incapacitat per negociar".

En declaracions a Catalunya Ràdio, Colau ha afirmat que la responsabilitat de negociar els pressupostos i de convocar o no eleccions és del president. Ha afegit que ha anat "lligant caps" i ha insinuat que ERC ja treballava en l'escenari de convocar eleccions i no tenia una veritable voluntat negociadora. Al mateix temps, l'exalcaldessa ha descartat ser la candidata dels comuns a les eleccions catalanes i ha deixat clar que la millor per ser-ho és Jéssica Albiach: "Té tota la meva confiança i la de l'organització".

"Albiach té tota la meva confiança i la de l'organització"

Sobre la trucada d'Aragonès a Yolanda Díaz per salvar els comptes, Colau ha retret al republicà que no truqués al president espanyol, Pedro Sánchez, perquè Illa aixequés la condició del Hard Rock per aprovar els pressupostos. D'altra banda, ha criticat que Sánchez hagi renunciat als comptes espanyols d'aquest any i que l'anunci es fes immediatament després de la convocatòria electoral a Catalunya, sense cap reunió de les forces que conformen l'Executiu.

També creu que tot coincideix amb els tempos de la llei d'amnistia i els dubtes sobre si Carles Puigdemont podria ser o no el candidat de Junts. Per a Colau, tot plegat acabarien de "sustentar" les teories que apunten que ERC volia "precipitar" la convocatòria d'eleccions.

Sobre el veto dels comuns als comptes per l'escull del Hard Rock, Colau reiterat que només esperaven una declaració oral d'Aragonès afirmant que no s'aprovaria el pla urbanístic del projecte en el que quedava de legislatura. L'exalcaldessa ha reconegut que s'esperaven que en el darrer moment fes una proposta així i ha considerat que no hi va haver "cap intent seriós d'arribar a cap tipus d'acord". "En aquest país s'ha fet una declaració d'independència i una amnistia, no es pot aturar un pla urbanístic per aturar un casino?", ha conclòs.

Sobre els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, Colau ha deixat clar que si Collboni "vol el nostre suport, hi ha d'haver acord de mandat". "Em sembla increïble que vulgui pactar i no m'hagi trucat. Potser vol fer un Aragonès", ha afirmat.