L'oposició celebra un avançament electoral que no ha agafat a contrapeu a PSC, Junts i comuns

La convocatòria d'eleccions anticipades al Parlament de Catalunya després de la no tramitació dels pressupostos podria haver agafat a contrapeu a alguns actors polítics, però la majoria ja estaven a punt, segons han assegurat socialistes, comuns i juntaires. "El PSC està preparat i jo estic preparat", ha dit el líder del partit que va guanyar els darrers comicis, Salvador Illa, just després de la compareixença oficial del president Pere Aragonès anunciat la decisió.

El cap de l'oposició a la cambra catalana ha celebrat la convocatòria electoral: "Quan abans votin els catalans, millor". Pel primer secretari del PSC, Catalunya necessita un nou pressupost i un "nou Govern fort". "Catalunya necessita un president, no un candidat, per girar full", ha sostingut Illa. Els socialistes havien pactat els comptes amb l'executiu català, per bé que no han vist llum verda arran del veto dels comuns que els condicionaven al 'no' explícit al projecte del Hard Rock.

En aquest sentit, En Comú Podem ha defensat que convocar eleccions "es la decisió més coherent que ha pres el president en tota la legislatura". La líder del partit al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat que l'actual era un Govern "feble", de "final d'etapa", "sense lideratge" i que ha vist com el PSC li ha "marcat l'agenda. Ha definit la legislatura com "de tràmit" i ha assenyalat el "continuisme" després de la sortida de Junts.

Albiach també ha retret que Aragonès és qui tenia "l'obligació d'articular una majoria", i l'ha acusat de centrifugar responsabilitats i actuar "com si tingués majoria absoluta" mentre té "minoria absoluta". Els comuns també diuen que estan preparats per a les eleccions que preveuen que seran un debat "entre lo vell i lo nou": "Guanyarà la Catalunya valenta", ha reblat la líder al Parlament en la ronda de compareixençes.

Junts fantasieja amb presentar Puigdemont

Encara més dur amb l'executiu ha estat Junts per Catalunya, exsoci d'ERC al Govern en aquesta mateixa legislatura, fins que en van ser "expulsats". El secretari general Jordi Turull ha retret que el president Aragonès ha convocat les eleccions per "sectarisme" i "càlcul electoral" per "debilitar" el seu partit. Sosté que s'havia compromès a "culminar el procés cap a la innecessària" i el que ha fet és "desfer la unitat independentista", teixint aliances amb el PSOE i sense buscar complicitats amb l'independentisme, ha dit.

Turull ha assegurat que estan preparats i presentaran el "millor candidat": "Anirem junts i anirem a totes". Tot i no anomenar-lo, s'ha referit a Carles Puigdemont com la persona que tenen al cap com a número 1 de la candidatura: confia que "serà a Catalunya" en el debat d'investidura, per la qual cosa veu possible que sigui el seu candidat. "Potser aquest càlcul els surt una mica esgarriat", ha dit sobre la convocatòria primerenca.

La CUP assenyala el "fracàs polític"

De la mateixa manera que Junts, des de la CUP també s'ha assenyalat el "fracàs polític" del Govern d'Esquerra. El portaveu adjunt Xavier Pellicer ha criticat la "manca de projecte polític" i ha retret que el que ha estat fent Aragonès és "deixar-se arrossegar per l'agenda de Foment, de la patronal i del PSC". Pellicer també ha criticat que surti de la situació "culpat a la resta" i "sense fer autocrítica". En aquest sentit, creu que la "irresponsabilitat" en tot plegat ha estat que els pressupostos no hagin tirat endavant per l'"entestament" del president de "tirar endavant" el Hard Rock.

El PP vol acabar amb el 'procés' i el 'sanchisme'

A la dreta del tauler, el PP ha celebrat unes eleccions per les quals assegura estar preparat. El líder popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha considerat que la sessió d'avui ha estat "un espectacle lamentable" més, i ha apostat per posar fi al 'procés' i al 'sanchisme'. El president de Ciutadans al Parlament Carlos Carrizosa ha estat dels pocs que defensat que l'avançament "no estava en el pensament" de la cambra, però creu que confirma la seva tesi que el pressupost era "electoralista".