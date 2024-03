Els comuns tomben els pressupostos de la Generalitat i Aragonès medita convocar eleccions anticipades a Catalunya

Després de les negociacions fins a l'últim minut entre el Govern d'Esquerra Republicana i En Comú Podem, finalment no hi ha hagut acord per salvar els pressupostos de la Generalitat que ERC ja havia pactat amb el PSC, a causa de la decisiva discrepància sobre el macroprojecte d'oci i casino del Hard Rock. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat un Consell Executiu extraordinari per retirar la llei d'acompanyament.

L'esmena a la totalitat d'En Comú Podem ha estat aprovada i finalitza així la tramitació dels pressupostos, de gairebé 44.000 milions. Al Govern li ha faltat un sol vot per arribar a la majoria absoluta de 68 diputats i tombar l'esmena, ja que als 66 que sumen republicans i socialistes s'hi ha sumat una diputada no adscrita, Cristina Casol, que va ser expulsada de Junts.

L'aprovació de l'esmena a la totalitat dels comuns als comptes del Govern d'Aragonès, amb 68 vots a favor dels grups de l'oposició excepte el PSC, ha provocat el rebuig i el retorn dels pressupostos aprovats pel Consell Executiu. La votació s'ha produït a primera hora de la tarda després d'un agre debat amb forts retrets mutus entre la bancada d'ERC i En Comú Podem i la suspensió del ple per dinar.

Un revés per al Govern que tindrà conseqüències polítiques imprevisibles. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, medita la possible convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya malgrat que sempre ha estat partidari d'esgotar la legislatura. El canvi de postura d'Aragonès podria produir-se després que a Esquerra s'hagi obert un debat intens sobre la necessitat d'anar a les urnes a conseqüència del greu revés parlamentari.

Negociacions fins a últim moment

Fins a últim moment, el Govern ha negociat una possible entesa. A primera hora del matí, l'Executiu ha fet una oferta als comuns per intentar arribar a un acord al voltant del Hard Rock, el principal escull dels pressupostos, però els de Jéssica Albiach ho han rebutjat. El Govern havia acceptat estudiar una moratòria dels macroprojectes que consumeixen més de 100 litres per persona mentre hi hagi sequera. Es tracta de la proposta de resolució dels comuns aprovada al Parlament.



Segon cop que el Parlament rebutja tramitar els comptes

El d'aquest dimecres és el mateix escenari del 2016, l'únic precedent des de la restauració de la democràcia en què el Parlament ha rebutjat la tramitació d'uns comptes. Fa gairebé 8 anys la CUP va tombar la tramitació dels pressupostos de JxSí amb Carles Puigdemont de president de la Generalitat i Oriol Junqueras de vicepresident i conseller d'Economia.

Va ser la primera vegada des de la restauració de la democràcia, el 1980, que els comptes no superaven les esmenes a la totalitat. Així ho va decidir el consell polític de la CUP amb un resultat ajustat tot i tenir un pacte d'estabilitat parlamentari. Va ser quan els anticapitalistes van afirmar que el pacte polític no s'havia trencat sinó que havia "mutat".

Des del 1980, el Parlament ha aprovat 39 pressupostos de la Generalitat (4 a la primera legislatura, 5 a la segona, 4 a la tercera, 3 a la quarta, 4 a la cinquena, 4 a la sisena, 3 a la setena, 4 a la vuitena, 2 a la novena, 2 a la desena, 1 a l'onzena, 1 a la dotzena i 2 en l'actual).