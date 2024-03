Els comuns rebutgen la darrera oferta del Govern sobre el Hard Rock

El Govern ha fet una oferta d'última hora als comuns per intentar arribar a un acord al voltant del Hard Rock, el principal escull dels pressupostos, però el de Jéssica Albiach ho han rebutjat. L'Executiu havia acceptat estudiar una moratòria dels macroprojectes que consumeixen més de 100 litres per persona mentre hi hagi sequera. Es tracta de la proposta de resolució dels comuns aprovada al Parlament.

En Comú Podem subratlla que el mateix Govern diu que no afectaria el Hard Rock perquè el Camp de Tarragona no està en emergència i encara falta molt temps per posar en marxa el projecte. "Una moratòria que no és una moratòria. Res que incomodi al PSC, a la Caixa o als inversors", ha lamentat el portaveu dels comuns, David Cid, a través de la xarxa social X.

L'Executiu també s'havia compromès a modificar els impostos als casinos abans d'acabar l'actual legislatura i fer un decret per planificar el joc. Segons els comuns, però, el Govern ja s'ha posat en contacte amb les inversors per saber quina fiscalitat estarien disposats a acceptar per continuar amb el Hard Rock. D'aquesta manera, creuen que encara que es revertís la fiscalitat aprovada al 2014 i es tornés a situar en el 55%, el Hard Rock tiraria endavant.



Els comuns insisteixen en aturar el pla director urbanístic del Hard Rock, que, diuen, és una qüestió de voluntat política. "En política no tot és el relat i la comunicació. Són coses tangibles. Es vol o no es vol fer el Hard Rock? Aquesta és la pregunta", ha afegit Cid en el seu missatge a les xarxes socials. Fonts dels comuns asseguren que el Govern els ha traslladat que el pla director urbanístic tirarà endavant i que formalitzaran l'opció de compra.



La votació de les esmenes a la totalitat està prevista per a primera hora de la tarda. Tot i això, les fonts consultades de Palau són poc optimistes tenint en compte com han vist l'actitud del grup en les últimes hores.



Tots els escenaris oberts

Sense uns nous pressupostos per al 2024, a Palau no es descarta cap escenari. Ja fa dies que l'Executiu avisa que, si els comuns tomben els comptes, "hi haurà conseqüències", i tot apunta que ERC podria negar-se a aprovar els pressupostos de l'Estat.

Així mateix, entre les files dels republicans -a Palau i a Calàbria- també augmenta el debat sobre què fer a Catalunya. D'una banda, el Govern pot mantenir la pròrroga pressupostària i intentar negociar partides concretes per ampliar els comptes del 2023, tot i que amb poc marge.

Alhora, cada vegada hi ha més veus que estudien l'escenari d'un avançament electoral a Catalunya. Diverses fonts consultades d'ERC sostenen que, de tombar-se els pressupostos, caldrà valorar si val la pena "aguantar" fins al final de la legislatura, o bé avançar les eleccions.

En aquest sentit, ja hi ha dirigents que estudien si, en el cas d'avançar-les, és millor anar a les urnes d'immediat, és a dir, abans de les europees, o esperar a la tardor.