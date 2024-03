L'esmena a la totalitat dels comuns aboca els pressupostos de la Generalitat a una dura negociació in extremis

La negociació dels pressupostos de la Generalitat es complica amb la presentació de l'esmena a la totalitat d'En Comú Podem. Les converses entre el Govern d'ERC i els comuns es mantenen bloquejades després de l'acord, important però insuficient, que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va tancar la setmana passada amb el cap de l'oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa. Un enquistament que té com a punt de discòrdia el projecte d'oci i casinos Hard Rock que els comuns exigeixen quedi descartat, tot el contrari del que plantegen els socialistes, mentre ERC intenta trobar l'equilibri fins ara impossible entre les dues posicions de dos actors polítics imprescindibles per aprovar els comptes, ja que Junts i la CUP ja han descartat donar-hi suport.

"Estem convençuts que l'acord és possible i que En Comú Podem acabarà retirant l'esmena a la totalitat"

Hores d'ara, cap dels grups implicats certifica si hi haurà o no pressupostos, però sí es comença a assumir que els comptes de la Generalitat pel 2024 es veuen abocats a una setmana de negociació in extremis a causa de la presentació de l'esmena a la totalitat per part d'En Comú Podem. Tot i que en el Govern ja donaven per fet que En Comú Podem presentaria el text de rebuig del pressupostos, fonts de l'Executiu de Pere Aragonès han mostrat malestar tot i que confien que estem davant una "maniobra de pressió" i asseguren que "estem convençuts que l'acord és possible i que En Comú Podem acabarà retirant l'esmena a la totalitat, perquè és el millor pel país".

Amb tot, aquest no és el missatge que transmeten des de l'espai dels comuns i fonts pròximes a la seva portaveu parlamentària, Jéssica Albiach, retreuen a Aragonès que "si el president volia evitar que presentéssim l'esmena sabia perfectament el que havia de fer". I adverteixen que si el Govern no es mou per descartar el projecte del Hard Rock no es faran enrere a l'hora de tombar els pressupostos.

El cronòmetre en marxa

"Si el president volia evitar que presentéssim l'esmena sabia perfectament el que havia de fer"

L'esmena a la totalitat del comuns posa pressió a la negociació dels pressupostos. Però de fet, qui va posar en marxa la pressió del calendari va ser el propi president de la Generalitat, Pere Aragonès, quan tot just fa una setmana va decidir enviar els comptes a tramitació del Parlament amb l'aprovació al Consell Executiu. Ara, està obert el termini per a la presentació d'esmenes a la totalitat i de retorn dels comptes, que acaba el dia 11 de març a les 10:30 hores. I el debat de totalitat dels pressupostos es farà en el Ple del 13 de març.

És abans de la votació d'aquest ple del dia 13 que cal que En Comú Podem retiri l'esmena a la totalitat perquè els pressupostos continuïn la tramitació fins la votació definitiva. Segons la informació del Parlament, en aquest ple el Govern presenta els comptes i es debaten i voten les esmenes de retorn que hi hagin pogut presentar els grups. Si alguna de les esmenes s'aprova, el projecte queda rebutjat. I si el Govern no obté el suport dels comuns als pressupostos abans del dia 13, els 66 vots de republicans i socialistes serien insuficients per tombar qualsevol esmena que rebi el suport de tota la resta de grups, ja que la majoria absoluta se situa en 68 escons.

El gran dilema rau en saber quin pot ser el punt d'acord en una setmana

El Govern aspira doncs a tancar un acord amb En Comú Podem abans del dia 13 que almenys permeti d'entrada la retirada de la seva esmena a la totalitat i sumar els seus 8 vots als 66 d'ERC i PSC. Això permetria rebutjar la resta de les esmenes en bloc i els comptes continuaran la tramitació a les comissions legislatives on s'hauran de fer els debats de totalitat de les seccions pressupostàries de cada departament, durant la setmana del 18 de març. Si els pressupostos superen aquests debats, la Comissió d'Economia i Hisenda haurà d'elaborar el dictamen del projecte de llei perquè pugui tornar a ple per al seu debat i votació finals, previst per al ple del 9 a l'11 d'abril.

Pressió als comuns dels agents socials i econòmics

El gran dilema rau en saber quin pot ser el punt d'acord en una setmana. Per als comuns es senzill i segons Albiach "Aragonès ha de respondre clarament si està disposat a fer les transformacions que va anunciar durant el seu debat d'investidura. O es quedarà atrapat en un macroprojecte vell que van decidir fa 10 anys CiU, el PSC i el PPC?".

Mentre la portaveu d'ERC, Raquel Sans, assegura que aquest no és un tema que depengui dels republicans: "El Hard Rock és un projecte privat en tramitació i no tenim majoria suficient al Parlament per capgirar-ho –en referència a la minoria que suposen els escons d'ERC, comuns i la CUP-". "A més, el PSC i En Comú Podem exigeixen coses contràries pensant més en el relat electoral que en els beneficis dels pressupostos per a la gent. Cal una mica de seny perquè no es pot negociar una cosa i la contrària a la vegada", rebla la portaveu republicana.

Així doncs, els republicans buscaran una negociació estrictament pressupostària amb els comuns, asseguren fonts d'ERC, en temes socials i econòmics, però hauran de trobar una "pista d'aterratge" per satisfer mínimament l'exigència sobre el Hard Rock. En aquest sentit, des del Govern confien que els acords pressupostaris que el Govern ha signat amb els sindicats, les millores per al professorat o en el sector sanitari, o el fort increment per a la indústria cultura i audiovisual, així com els 1.000 milions per la lluita contra la sequera, entre molts altres sectors que estan a l'espera de l'aprovació dels pressupostos, suposin una pressió important perquè els comuns canviïn d'estratègia i s'avinguin a negociar partides concretes.

"En l'àmbit del pressupost estem disposats a negociar el que calgui, però fer dependre els recursos per a la gent d'un tema extra pressupostari que no està a les mans del Govern no té cap sentit"

"En l'àmbit del pressupost estem disposats a negociar el que calgui, però fer dependre els recursos per a la gent d'un tema extra pressupostari que no està a les mans del Govern no té cap sentit", afirmen fonts del Consell Executiu. Fonts que recorden que en el projecte de pressupostos del 2024 "no hi ha ni un sol euro destinat al Hard Rock" i retreuen la incoherència en què asseguren incorren els comuns: "van facilitar l'aprovació –amb una abstenció- dels pressupostos que va elaborar Junts quan encara estaven al Govern (2022) que incloïen una partida específica pel Hard Rock de 120 milions d'euros en previsió per l'adquisició dels terrenys. I ara que no hi ha ni un euro el tombaran?".

La pista d'aterratge pel Hard Rock?

El problema és que per entrar a negociar partides socials i econòmiques i arribar a un acord de pressupostos primer cal que el Govern satisfaci l'exigència sobre el Hard Rock abans del dia 13 de març. I quina seria la "pista d'aterratge" per resoldre l'equació de satisfer els comuns sense trencar l'acord amb el PSC? Fonts de la negociació asseguren que no està gens clara i que és previsible una negociació in extremis fins el ple del 13 de març.

Una opció passaria per una possible moratòria de la tramitació del Pla Director Urbanístic. Recentment es va aprovar al Parlament una resolució presentada pels comuns per fixar una suspensió del projecte mentre duri la sequera. La resolució va ser aprovada amb els vots d'ERC però els republicans no es mullen sobre les conseqüències d'aquest text parlamentari, tot i que la portaveu d'ERC assegura que "el Govern d'ERC compleix amb les resolucions del Parlament".

L'altre punt que podria tenir algun paper en la resolució de l'enfrontament és una modificació legislativa que també han presentat els comuns per eliminar la rebaixa fiscal aprovada fa una dècada respecte als negocis relacionats amb el joc. Una mesura impulsada per CiU per atraure el projecte del complex d'oci i casino.

En aquesta línia, ERC recorda que va votar-hi en contra i que ara tampoc no hi haurà majoria suficient per canviar-la, facin el que facin els republicans. En qualsevol cas, sobre si votaran a favor sobre la proposta de gravar els impostos als negocis del joc, Sans es limita a dir que els republicans "estem en el mateix lloc que quan es va aprovar la rebaixa fiscal".

El Govern vol centrar-se en la negociació pressupostària

Difícilment el Govern podrà prendre una decisió contraria al Hard Rock. Perquè tombar el projecte suposaria perdre el suport del PSC i els pressupostos tampoc s'aprovarien. I perquè aquesta mesura suposaria el pagament d'una indemnització important a l'empresa promotora. En aquest sentit, des del Govern d'Aragonès, la portaveu Patrícia Plaja, assegurava aquest dimarts sobre el Hard Rock que "no hi ha marge, i els comuns ho saben". La portaveu també ha asseverat que "no hi ha cap escull" que eviti l'acord. I, en aquesta línia, ha preguntat al grup de Jéssica Albiach si té la "voluntat real" d'aprovar els comptes.

Plaja: "La voluntat d'un acord és total i plena"

Plaja ha reiterat que En Comú Podem té una "molt bona proposta" damunt la taula, que es pot "modificar" durant les negociacions: "La voluntat d'un acord és total i plena", ha garantit la portaveu.Plaja ha afegit que si En Comú Podem no retira l'esmena, i si no hi ha pressupostos nous, es privarà la ciutadania dels beneficis que suposa el projecte dels comptes del 2024, que ha recordat que són els "més alts" de la història: "I serà per interessos partidistes", ha afegit.

Caldrà esperar molt probablement a dimarts o dimecres vinent per veure fins a quin punt l'exigència sobre el Hard Rock que ha plantejat En Comú Podem és una condició 'sine qua non' e inamovible, o una pressió calculada per alinear ERC al costat de les polítiques conservadores del PSC i Junts, però permetent a última hora que els pressupostos puguin tirar endavant, potser amb una abstenció, ni que sigui amb intensa gesticulació. Tampoc no és aliè al desenvolupament de la tensa negociació els moviments que hi pugui haver a l'altra banda de la plaça Sant Jaume, on els comuns aspiren a formar govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona amb el PSC i ERC, però de moment la qüestió es manté bloquejada. Tot plegat marcarà la viabilitat dels que probablement seran els últims pressupostos de la presidència d'Aragonès, els tercers de la legislatura i els segons des que ERC governa amb una minoria parlamentària de 33 diputats.