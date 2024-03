Els Comuns registren una esmena a la totalitat als pressupostos i tensen la negociació amb el Govern

L'aprovació dels pressupostos del Govern del 2024 es complica i ara mateix tot apunta que la negociació amb En Comú Podem anirà al límit, sense que es pugui donar per fet que acabi amb un acord. La raó és que la formació liderada per Jéssica Albiach ha decidit registrar una esmena a la totalitat als comptes, una mesura que afegeix pressió a l'executiu de Pere Aragonès perquè atengui les seves demandes. I la constatació que les converses entre les dues parts no avancen.

El Govern va tancar la setmana passada un acord pressupostari amb el PSC, però els 66 diputats que sumen els socialistes i ERC queden per sota de la majoria absoluta que en garantiria l'aprovació, de manera que cal el suport d'una tercera formació.

Justament la setmana vinent el Parlament votarà en ple les esmenes a la totalitat als comptes, un tràmit que necessita superar perquè pugui continuar la tramitació parlamentària. Si ho fa, la votació final de la llei es farà en el ple programat entre el 9 i l'11 d'abril. Fins a la votació de la setmana vinent, els Comuns poden retirar l'esmena a la totalitat.

El precedent dels comptes del 2022

Això és el que van fer el novembre del 2021, quan inicialment n'havien presentat una, però finalment van arribar a un acord amb el Govern, la van retirar i es van abstenir per fer possible l'aprovació dels comptes del 2022. De fet, fonts de l'executiu citades per l'ACN asseguren que els Comuns els han traslladat justament això, que l'esmena es pot retirar fins l'últim moment abans de votar-se.

El principal punt que fa encallar l'entesa pressupostària entre Comuns i el Govern d'ERC és el Hard Rock, ja que el grup d'Albiach exigeix que aturi la tramitació del pla director urbanístic (PDU) del macrocomplex de l'oci i del joc del camp de Tarragona.

Tot i que Aragonès ha insistit que els comptes no destinen "ni un euro públic" al projecte, en paral·lel ha manifestat que el Hard Rock continua endavant i, de fet, aquest és un dels compromisos assolits amb el PSC per obtenir el "sí" del partit de Salvador Illa als comptes. A més a més, l'executiu assegura que l'aprovació del PDU és una decisió tècnica i no política.

Justament el passat divendres els Comuns van registrar una proposició de llei al Parlament per revertir els privilegis fiscals del Hard Rock, per tal que el complex hagi d'abonar en impostos el 55% dels seus beneficis i no el 10% establert en una llei aprovada el 2014 amb l'acord de CiU i PSC.