Els comuns augmenten la pressió contra el Hard Rock amb una llei per revertir els privilegis fiscals del projecte

A Catalunya els casinos paguen uns impostos d'entre el 20% i el 55%, en funció de la facturació que tinguin. Ara bé, el 2014 el Parlament va aprovar una llei –pactada entre CiU i el PSC- que preveu que aquest percentatge baixi fins al 10% en el cas que es posés en funcionament el BCN World, que ha acabat sent el Hard Rock. Aquesta va ser una de les concessions del govern d'Artur Mas als promotors del macrocomplex per garantir que el projecte s'instal·lés al Camp de Tarragona.

Segons ha avançat l'Ara, els comuns volen revertir aquesta rebaixa fiscal a través d'una proposició de llei que planteja que si el Hard Rock arriba a ser una realitat tingui uns impostos del 55%. La iniciativa arriba en plenes negociacions amb el Govern per als pressupostos, que ja compten amb el suport del PSC.

Concretament, els comuns volen que es mantingui els percentatges actuals, amb impostos del 20% dels ingressos en beneficis fins a 1,2 milions; un segon tram del 25% en beneficis fins als 2,2 milions; un tercer fins als 4,5 milions, amb un impost del 45%; i finalment el darrer tram, que és el que previsiblement afectaria al Hard Rock, amb un impost del 55% si se supera els 4,5 milions de facturació.

A l'espera del PDU

La proposició de llei s'ha registrat aquest divendres al Parlament, mentre hi segueix havent negociacions entre comuns i Govern per mirar d'arribar a un acord. Una de les qüestions que encalla el pacte és, precisament, el Hard Rock. Els comuns exigeixen que no s'aprovi el Pla Director Urbanístic (PDU) del projecte mentre que l'Executiu argumenta que es tracta d'un tràmit tècnic i no polític.

Sobre el PDU, el conseller d'Acció Climàtic, David Mascort, ha assegurat aquest divendres que l'informe que els tècnics del seu departament han d'enllestir sobre el projecte del Hard Rock estarà "en les properes setmanes". "No tardarem gaire a tenir-lo", ha dit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Segons Mascort, si finalment el Hard Rock tira endavant, haurà de complir amb totes les condicions mediambientals de l'any 2024 per a un projecte d'aquest tipus.