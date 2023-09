Un nou informe diu que el projecte del Hard Rock encara no compleix les condicions per risc químic

Nou revés per al macrocomplex turístic del Hard Rock entre Salou i Vila-seca, encallat des de fa una dècada: no compleix les condicions de risc químic. Un informe emès pel Departament d'Empresa i Economia condiciona el projecte a unes millores en les instal·lacions de l'empresa Ercros -propera als terrenys- perquè en cas d'accident químic, el núvol tòxic no tingui afectació al casino. A grans trets, significa que el document és favorable, però amb una sèrie de condicions que no permeten tirar-lo endavant.

El 2020, el TSJC va aturar els plans del macrocomplex on s'havien d'ubicar els hotels i les àrees de joc a causa de la proximitat de la indústria química gràcies a un recurs presentat per la Plataforma Aturem Hard Rock. Fa només uns mesos, el Departament d'Acció Climàtica va emetre un informe que deia que el Hard Rock no complia els requisits ambientals. Ara, el d'Empresa i Economia avisa en un nou informe que encara existeix risc químic.

El Departament condiciona el projecte a unes millores de seguretat de la fàbrica química d'Ercros, propera als terrenys

Concretament, el Departament considera que en dues de les parcel·les, l'A i la C, es poden dur a terme les actuacions, mentre que a la B i la D, on s'han de construir els hotels i el casino, continuen sent vulnerables a un accident químic per la proximitat d'Ercros. Per això, condiciona el projecte a les millores de seguretat que hauria de fer la fàbrica.

Tal com ha avançat el diari Ara, la companyia química ja ha iniciat els tràmits per tirar endavant diverses millores dins les instal·lacions, com per exemple noves torres de refrigeració, dues plantes noves de producció d'àcid clorhídric o xarxes de distribució. No obstant, aquestes modificacions estan previstes per als propers anys, sense una data concreta. A més, tots aquests canvis encara no tenen l'aprovació del Govern.

Per tant, el projecte actual de Hard Rock, amb l'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic del CRT Vila-seca – Salou, depèn ara mateix de les inversions que faci Ercros dins la seva fàbrica, entre altres factors. Cal recordar que tirar endavant el macrocomplex era una de les condicions del PSC, entre d'altres, per aprovar els pressupostos de la Generalitat.

"No favorable"

El portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha manifestat que aquest document "posa nous entrebancs a l'aprovació del PDU". "Nous problemes que allarguen novament els terminis i afegeix un quart agent per tirar endavant aquest projecte", ha insistit Redón.

Consideren que el document és un "no favorable" perquè són uns "requisits gairebé impossibles de complir". "És una maniobra dels tècnics", ha valorat el portaveu que també ha denunciat "les pressions" del PSC i sectors econòmics per tirar endavant el projecte.