El macrocomplex turístic del Hard Rock gastarà més d'un milió de metres cúbics d'aigua a l'any

El macrocomplex turístic i d'oci del Hard Rock projectat a Vila-seca i Salou (Tarragonès), encallat des de fa més d'una dècada i que genera rebuig al territori, gastarà 1.086.000 metres cúbics d'aigua a l'any, segons el Govern. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha concretat aquesta xifra com a resposta a una pregunta del diputat d'En Comú Podem David Cid recollida per EFE.

La xifra és lleugerament inferior a la plantejada en el projecte inicial del BCN World. "Quan l'Institut Català del Sòl (Incasòl) va plantejar la possibilitat d'instal·lar aquest macrocomplex turístic al Camp de Tarragona, l'activitat suposava un consum de 1.167.393 metres cúbics d'aigua a l'any", ha explicat Jordà. És a dir, només 81.000 metres cúbics menys en un context de sequera com l'actual.

Només són 81.000 metres cúbics d'aigua menys que els plantejats inicialment

Jordà ha remarcat que la competència de l'abastament és municipal i que els ajuntaments de Vila-seca i Salou -membres del Consorci d'Aigües de Tarragona- van justificar davant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que "disposen d'una reserva conjunta suficient per fer-hi front a aquest desenvolupament".

En relació amb el desenvolupament urbanístic promogut per Incasòl, Jordà assegura que "ha seguit tota la tramitació legal que suposa un Pla Director Urbanístic (PDU)" i destaca que l'ACA va emetre un informe favorable que valorava vectors d'inundabilitat, proveïment i sanejament de la zona. En aquest sentit, la consellera diu que el departament vetllarà "pel compliment de la normativa legal vigent i per un ús responsable, eficient i conscient de l'aigua", ja que "es tracta d'un bé escàs i necessari".

ERC va pactar amb el PSC aprovar el Pla Director Urbanístic durant el primer semestre de l'any, en el marc de l'acord de pressupostos

Aquest mes tindrà lloc la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona, on previsiblement s'aprovarà el PDU que ha de permetre desencallar el projecte, aturat el 2020 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per no complir la normativa. Cal recordar que ERC va pactar amb el PSC aprovar el Pla Director Urbanístic durant el primer semestre de l'any, en el marc de l'acord de pressupostos.

A finals de l'any passat, Acció Climàtica va emetre un informe desfavorable que impedia la tramitació del nou Pla Director Urbanístic. El document indicava que no es complien els criteris de sostenibilitat ambientals requerits per tirar endavant el projecte. En concret, subratllava la "manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica".



Sequera sense precedents

El diputat d'En Comú Podem David Cid qüestionava el projecte del Hard Rock "en el context climàtic actual i futur", amb una sequera sense precedents que afecta Catalunya. En aquest sentit, la consellera afirma que "el Govern n'és conscient" i adverteix que no serà una "qüestió excepcional, sinó que formarà part de la nova normalitat". De manera que "més enllà de mesures puntuals", considera necessari "prendre perspectiva i preparar Catalunya per a una de les conseqüències més severes del canvi climàtic".

La CUP assenyala que el Hard Rock "atempta contra el medi ambient, drena els recursos naturals, és nociu per a la salut pública i està basat en un model turístic de precarietat". Els anticapitalistes critiquen l'opacitat al voltant del projecte pel fet que els terrenys on s'ha de construir el macrocomplex siguin propietat de La Caixa.