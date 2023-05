El macrocomplex del Hard Rock divideix els partits sobre el model turístic i econòmic del Camp de Tarragona

Hard Rock continua sense ser una realitat després de més d'una dècada des de l'anunci del macroprojecte conegut com a Barcelona World. El complex d'oci i joc de Salou i Vila-seca (Tarragonès), al costat del Port Aventura, divideix els partits sobre el model turístic i econòmic del Camp de Tarragona a les portes del 28-M. Enguany mateix, el projecte s'ha convertit en moneda de canvi per a l'aprovació dels comptes catalans.

Partits com PP, PSC i ERC defensen el macrocomplex, mentre que d'altres, com la CUP o els Comuns, el rebutgen

Si es compleix l'acord de pressupostos entre ERC i PSC, el Pla Director Urbanístic (PDU) -tombat inicialment per la justícia- s'haurà d'aprovar no més tard de finals d'aquest juny. La seva aprovació definitiva està subjecta a què els informes sectorials -ambiental i de risc químic- siguin favorables per desencallar-lo. Partidaris i detractors s'acusen de demagògia i manca de transparència.

El projecte de Hard Rock ha estat envoltat de controvèrsia des del primer dia. Ha generat divisió entre els partits polítics i debat entre els agents econòmics i socials del territori. De fet, la Plataforma Aturem Hard Rock ha demanat a les formacions polítiques que es posicionin clarament sobre si estan a favor o en contra del macrocomplex. Tot i que no tots els programes electorals recullen els seus posicionaments sobre el projecte, partits com PP, PSC i ERC defensen l'arribada de la multinacional, mentre que d'altres, com la CUP o els Comuns, la rebutgen.

Envoltat de controvèrsia des del primer dia

Quan es va presentar el macrocomplex tenia el suport del llavors president de la Generalitat Artur Mas. Amb l'empresa Veremonte i La Caixa al capdavant, el projecte aplegava sis parcs temàtics que s'havien d'ubicar en 445 hectàrees de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. A més, cada un d'ells projectava un casino i un hotel, i havia de suposar una inversió d'uns 4.800 milions d'euros. A finals de 2014, Veremonte es va desdir de la inversió i al cap de tres anys, Hard Rock el va assumir, redimensionant-lo a un hotel, un casino i una àrea comercial.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el primer PDU per criteris ambientals

Després de diversos entrebancs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar el primer PDU el 2020 arran d'una denúncia de la Plataforma Aturem Hard Rock. De fet, el nou pla director no podrà aprovar-se definitivament fins que tots els informes sectorials siguin favorables. Ara mateix, queden pendents l'informe ambiental i el de riscos químics. Segons fonts del Govern consultades per l'ACN, tècnics del Departament d'Acció Climàtica i d'Empresa treballen amb ambdós documents.

Ara bé, no avancen si estaran enllestits abans del termini previst en l'acord de pressupostos per a l'exercici de 2023, en el qual ERC i PSC van pactar que el pla director s'havia d'aprovar en el primer semestre d'aquest any. Per la qual cosa, una de les opcions seria que s'aprovés en la pròxima Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona prevista per al 21 de juny. Amb tot, les mateixes fonts apunten que s'hi podria donar llum verda en una sessió extraordinària abans que acabi el mes de juny.

A finals de l'any passat, Acció Climàtica va emetre un informe desfavorable que impedia la tramitació del nou Pla Director Urbanístic. El document indicava que no es complien els criteris de sostenibilitat ambientals requerits per tirar endavant el projecte. En concret, subratllava la "manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica".



La Plataforma Aturem Hard Rock ha convocat una manifestació el pròxim 18 de juny a Tarragona per exigir que no s'aprovi el PDU.

ERC, PP i PSC: a favor de Hard Rock en plena emergència climàtica i sequera

El cap de llista d'ERC a Salou, Sebastià Domínguez, defensa que l'aprovació del PDU va més enllà del projecte de Hard Rock i assenyala que millorarà la connectivitat i la mobilitat de les urbanitzacions Xalets i Mirador de Salou, així com la descongestió de la plaça Europa. Destaca que del macroprojecte inicial ja "no en queda res" i realça que el Govern ha adequat el complex a la realitat del territori. "Entre els del no a tot i els de si a qualsevol cosa, nosaltres diem sí a les coses ben fetes", assevera el republicà

En l'actual context de sequera, Domínguez respon que els consums d'aigua previstos no tindran afectacions en els recursos hídrics de la demarcació. "Algunes agrupacions polítiques parlen que el consum de Hard Rock equivaldria a un 20%, segons les nostres xifres, el projecte anterior, que era molt més gran, no arribava a l'1%: Les dades s'han d'explicar amb rigor i no s'ha d'enganyar a la ciutadania", etziba.

El cap de llista del PSC a Vila-seca, Joan Anton Ramírez, afirma que el complex de Hard Rock és un projecte "bàsic i necessari" per al desenvolupament del municipi i del territori, el qual suposarà, diu, milers de llocs de feina directes i indirectes i posicionarà la zona mundialment. Com a membre de la junta del CRT, remarca que l'Ajuntament de Vila-seca ha estat un dels organismes que ha presentat més al·legacions. "El projecte inicial contemplava una quantitat importantíssima de sostre del casino i joc i, avui, només és del 5%", assegura.

També és partidari del projecte l'alcaldable del PP a Salou, Mario Garcia. Formava part del govern municipal l'any 2012 quan es va fer l'anunci del primer complex.

CUP i Comuns rebutgen el projecte

La CUP de Vila-seca s'oposa frontalment al projecte de Hard Rock perquè sosté que "no té ni cap ni peus" tant en l'àmbit urbanístic, turístic com l'ecològic. La formació anticapitalista concorre a les eleccions municipals per primera vegada i ho fa amb Glòria Miguel al capdavant. La cap de llista denuncia l'opacitat al voltant del projecte i considera que la construcció d'un "macrocasino atemptarà" contra la salut pública i incentivarà la ludopatia.

Miguel és crítica amb el fet que l'Incasol faci de pont entre la Caixa i Hard Rock en la compravenda dels terrenys i recorda que es va modificar la llei del joc al Parlament "només per a ells" l'any 2014. Això, diu, demostra "una falta de transparència brutal per part de la Generalitat". En aquest sentit, afirma que tant la Caixa com Hard Rock estan blindats.

A Vila-seca, els comuns, encapçalats per Núria Miret, també són contraris al complex. La cap de llista assegura que el projecte no crearà llocs de feina de qualitat, sinó tot el contrari. A més, apunta que pot destruir el sector de l'hostaleria del municipi, el qual, diu, ja té problemes per trobar treballadors durant tot l'any. Miret creu que s'hauria de negociar la compra dels terrenys a la baixa i lamenta la seva especulació. "La Caixa traurà un gran benefici perquè els van comprar per quatre pessetes", remarca.

Per Miret, una possible alternativa al projecte de Hard Rock seria instal·lar-hi "una plantació enorme" de plaques solars i crear una mancomunitat entre els municipis de Salou, Tarragona i Vila-seca.