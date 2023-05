La Plataforma Aturem Hard Rock convoca una nova manifestació al juny contra el macrocomplex turístic

El Camp de Tarragona es mobilitzarà de nou per mostrar el seu rebuig al macrocomplex d'oci i casinos que es vol construir al costat de PortAventura (Vila-seca). La plataforma Aturem Hard Rock ha convocat una manifestació per al pròxim 18 de juny per aturar l'aprovació del projecte del Hard Rock, una de les condicions del PSC per tirar endavant els pressupostos del Govern d'ERC.

La protesta, precisament, es farà tres dies abans de la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona, on previsiblement s'aprovarà el Pla Director Urbanístic (PDU) que ha de permetre desencallar el complex. L'acord de pressupostos entre ERC i PSC estableix que l'aprovació del PDU ha de tenir lloc en el primer semestre d'enguany. Un PDU que en el seu moment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ja va tombar per criteris ambientals, el que va obligar a refer-lo.

El portaveu del col·lectiu, Eloi Redón, ha dit que el Departament d'Acció Climàtica encara no ha emès l'informe favorable per corregir "les deficiències" del PDU actual i ha apuntat que encara falten cinc o sis informes sectorials.

A finals de l'any passat, Acció Climàtica va emetre un informe desfavorable que impedia la tramitació del nou Pla Director Urbanístic. El document indicava que no es complien els criteris de sostenibilitat ambientals requerits per tirar endavant el projecte. En concret, subratllava la "manca de concreció en les compensacions ambientals i de garantia de connectivitat ecològica". Aquest informe va sortir a la llum mesos abans de l'acord de pressupostos entre ERC i el PSC, on es va incloure l'aprovació del PDU.

La plataforma té esperances d'aturar el projecte després de les darreres informacions sorgides, que diuen que el contracte de compravenda dels terrenys de Caixabank "no és vigent" perquè "s'han incomplert les clàusules temporals" ni tampoc la

La manifestació, que comptarà amb la participació de diverses entitats socials i ambientals del territori tarragoní, començarà a les 12:00 hores al passeig de les Palmeres de Tarragona i anirà fins al barri del Port, on se celebrarà la Comissió d'Urbanisme.